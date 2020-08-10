В Поволжском банке Сбербанка отмечают увеличение размера ипотечных займов

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Как отметили в пресс-службе Поволжского банка Сбербанка, клиенты могут выбрать подходящую ипотечную программу и даже объект недвижимости на сайте ДомКлик. Здесь в режиме онлайн, без посещения офиса можно подать заявку на ипотеку и провести практически всю сделку купли-продажи недвижимости. В том числе, и в рамках программ с господдержкой.«Решение жилищного вопроса является одной из главных задач многих семей. Мы стремимся обеспечить максимально комфортные условия, чтобы клиенты могли реализовать собственные планы о покупке квартиры, не тратя на это много времени и сил. Так, сегодня практически все шаги: от подачи заявки на ипотеку до регистрации прав собственности на недвижимость - можно совершить в электронном виде».Напомним, в июле Сбербанк снизил на 0,5 процентных пункта ставки по основным ипотечным программам.Также в июле Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке на покупку готового и строящегося жилья. Для участников зарплатных проектов банка минимальный первоначальный взнос снижен с 15% до 10% от стоимости недвижимости. Также первоначальный взнос снижен с 50% до 30% для клиентов, оформляющих ипотеку без подтверждения дохода и занятости. Минимальный первоначальный взнос может использоваться для приобретения готового и строящегося жилья в ипотеку за исключением госпрограмм, военной ипотеки и загородной недвижимости.Фото: ru.freepik.com