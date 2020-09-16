В ПФО определены победители премии «Экспортер года», генеральным партнером которой выступил Сбербанк

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В Приволжском федеральном округе (ПФО) определены победители Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года», организованной АО «Российский экспортный центр». В этом году генеральным партнером премии выступил Сбербанк.

Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

В состав комиссии, определявшей победителей, вошли представители Сбербанка, Российского экспортного центра, федеральных министерств и объединений предпринимателей.

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:

«Несырьевой экспорт - драйвер развития экономики страны. Мы видим, что с каждым годом в Приволжском федеральном округе всё больше компаний выходят на международный рынок, и это, безусловно, позитивный тренд. Премия «Экспортёр года» - важное событие для бизнес-сообщества, и особенно приятно, что среди победителей регионального этапа есть и клиенты Поволжского банка Сбербанка. Уверен, эта заслуженная победа вдохновит их и станет стимулом для дальнейшего роста».

Среди регионов присутствия Поволжского банка Сбербанка победителями окружного этапа стали компании в 3 номинациях:

Номинация «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» в категории «малое и среднее предпринимательство»

Победитель: ООО «Невский кондитер» (Пензенская обл.)

Номинация «Экспортер года в сфере промышленности» в категории «малое и среднее предпринимательство»

Победитель: ООО «Гален» (Ульяновская обл.)

Номинация «Трейдер года» в категории «малое и среднее предпринимательство»

Победитель: ООО «ЭНЕРГОМАШКОМПЛЕКТ-ЭКСПОРТ» (Саратовская обл.)

Победители региональных конкурсов примут участие во втором – федеральном этапе. Церемония награждения лауреатов федерального этапа пройдет в ноябре на международном экспортном форуме «Сделано в России». Победители «Экспортера года» получат различные бонусы от РЭЦ и Экосистемы Сбербанка. Полный список лауреатов окружного этапа Премии «Экспортер года» по ПФО опубликован на сайте организатора премии АО «Российский экспортный центр».