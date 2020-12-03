В «Ленте» теперь можно расплачиваться QR-кодами от Сбера

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Крупнейшая сеть гипермаркетов «Лента» подключилась к сервису бесконтактной оплаты от Сбера «Плати QR». Делать покупки и расплачиваться, даже если клиент оставил кошелёк дома, стало просто, удобно и во всех смыслах безопасно.

Во-первых, не происходит контакта с наличными, во-вторых, данные не передаются сторонним агентам. Чтобы оплатить товар или услугу, покупателю нужен смартфон, а продавцу — сервис «Плати QR», пользоваться которым можно, не приобретая специальное оборудование. При этом комиссия для ретейлера снижается, а оборот, напротив, увеличивается.

Чтобы безопасно оплатить покупку, покупатель формирует персональный QR-код в мобильном приложении СберБанк Онлайн, а кассир считывает его сканнером штрих-кодов, деньги спишутся с выбранной карты. Такой метод бесконтактной оплаты имеет преимущества перед «прикладыванием» карты: при формировании QR кода можно выбрать любую карту в приложении, быстро просмотреть баланс, а также не придется вводить пин-код на терминале.

Настроить сервис «Плати QR» технически просто, это могут сделать все ретейлеры, использующие решение для автоматизации торговли Set Retail 10, который компания CSI успешно интегрировала в кассовую программу «Ленты».

Сервис "Плати QR" — простой, быстрый и безопасный способ оплаты товаров и услуг, который начал пользоваться большой популярностью и среди крупных торговых сетей. Уверен, что технология бесконтактной оплаты по QR-кодам будет пользоваться большим спросом у миллионов россиян. Сбербанк всегда рад сотрудничеству с ретейлерами в данном направлении, ведь во время пандемии самое главное для нас — обеспечить клиентам безопасность.

Директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка Дмитрий Малых:

Мы реализуем со Сбербанком сразу несколько совместных проектов, обеспечивая ретейлерам максимально простое и удобное использование. Проект "Плати QR" позволяет без дополнительных затрат на разработку запустить функциональность у всех ретейлеров, работающих в экосистеме Set Retail. Бесконтактный способ сканирования кассиром QR-кода с экрана телефона — быстрый способ оплаты, особенно эффективный в пандемию.

Директор по продажам Set Retail, компания CSI Алексей Анкудинов:

Новые проекты, которые мы внедряем вместе с надежным партнёром — Сбербанком — помогают нам в решении важной стратегической задачи – создании лучшего покупательского опыта. Возможность проводить бесконтактные платежи разными способами — одно из ключевых преимуществ в период пандемии и удобный сервис с высоким потенциалом. Мы довольны скоростью внедрения проекта, который сегодня работает во всех магазинах «Ленты». Уверены, что наши покупатели высоко оценят удобство оплаты по QR-коду».

Директор казначейства «Ленты» Елена Петренко:

До 10 января 2021 года при использовании сервиса «Плати QR» от Сбербанка каждый покупатель становится участником акции «Счастливая покупка при оплате QR» и получает возможность вернуть от 5% до 100% от суммы чека бонусами.

Сервис «Плати QR» банк предлагает малому бизнесу с 2019 года. Технология пользуется большим спросом и в таких крупных сетях, как «Терволина», «Hoff», «Ригла», и на фермерских рынках, в цветочных и продуктовых лавках, маникюр-барах, мини-кофейнях и т.п.