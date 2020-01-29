В 2019 году 25% вкладов в Поволжском банке Сбербанка было открыто онлайн
29 января 2020 15:09
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В прошлом году клиенты Поволжского банка Сбербанка открыли 106 тысяч вкладов через Сбербанк Онлайн на общую сумму 156 млрд. рублей. Таким
образом, 25% вкладов в портфеле было открыто онлайн.
По статистике, наибольшей популярностью пользовались вклады базовой линейки «Сохраняй» и акционные предложения – «Лови Выгоду» и «Новогодний
бонус».
В 2020 году у клиентов Поволжского банка Сбербанка появилась возможность воспользоваться новым продуктом банка и открыть «Накопительный счет+»,
который позволяет эффективно копить и свободно тратить свои накопления. Предложение, доступное с 15 января по 15 июля 2020 года, сочетает преимущества счета и вклада: возможность использования имеющихся на счете средств без ограничений и повышенную процентную ставку. Первоначальный взнос, пополнение счета и снятие с него денег не ограничены.
Светлана Арнаутова, Заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:
«Традиционно вклады – один из самых популярных сберегательных инструментов. При этом с каждым годом мы отмечаем, что клиенты становятся более финансово грамотными и пользуются различными инвестиционными продуктами для преумножения собственных средств. Для тех, кто отдает предпочтения привычным продуктам, мы запустили новый «Накопительный счет+», который поможет грамотно копить, при этом при необходимости снимать средства со счёта».
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