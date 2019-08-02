Узнали о работе инкассаторов изнутри: в Поволжском банке Сбербанка прошел пресс-тур ко Дню инкассатора

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Сегодня Служба инкассации Сбербанка – это многофункциональная структура, где на первом месте интересы клиентов. В подразделениях инкассации Поволжского банка ПАО Сбербанк работают более 1600 человек, из них более 250 – в Самарской области. Ежедневно на несколько сотен маршрутов выходят спецавтомобили, которые оснащены оборудованием мониторинга и включены в единый контур безопасности банка. Современная версия системы позволяет не только отслеживать передвижение машин в онлайн-режиме с помощью GPS-трекеров, но и дает возможность удаленно перевести их в специальный охранный режим или даже принудительно остановить в случае непредвиденных ситуаций. За рабочий день бригада инкассаторов проезжает до 600километров, чтобы доставить клиентам денежные средства и ценности. За год же каждый автомобиль инкассации успевает проехать около 220 тысяч километров.Журналистам продемонстрировали форму и средства защиты инкассаторов. Участники смогли примерить бронежилет, вес которого составляет 7 килограмм, и познакомиться со спецконтейнерами, использующиеся для перевозки ценностей. При любой попытке неправомерного вскрытия контейнера, специальные элементы окрашивают содержимое на молекулярном уровне особой краской, которую невозможно смыть. Использование таких контейнеров делает бессмысленным нападение на инкассаторов.«Служба инкассации Поволжского банка одна из крупнейших не только в системе Сбербанка, но и в России. Ежедневно мы доставляем денежные средства как в офисы банка, так и в устройства самообслуживания, чтобы клиенты в любой момент могли получить наличные средства. Мы помогаем, как простым гражданам, так и бизнесу страны, оперативно транспортируя и перечисляя средства клиентов. Наша работа незаметна, но очень ответственна, именно поэтому мы предъявляем высокие требования к каждому сотруднику как при отборе, так и в процессе работы», –Отметим также, что во время пресс-тура участники познакомились с автомобильным парком инкассаторской службы. Помимо стандартных инкассаторских автомобилей, в Сбербанке используют инновационный транспорт где может работать только один инкассатор. При этом банковские ценности находятся под 100-процентной защитой.