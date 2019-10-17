Услуги СберМобайл стали доступны в Самарской и Оренбургской областях
17 октября 2019 14:20
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- Абоненты СберМобайл могут подключить не только один из предлагаемых тарифов, но и собрать тариф в соответствии со своими предпочтениями.
Мобильный оператор СберМобайл, входящий в экосистему Сбербанка, расширил зону присутствия. С сегодняшнего дня сервисы связи стали доступны клиентам в Самарской и Оренбургской областях.
Запуск мобильного оператора СберМобайл состоялся чуть больше года назад — 26 сентября 2018 года. В настоящий момент услуги доступны в 50 субъектах Российской Федерации.
Абоненты СберМобайл могут подключить один из предлагаемых тарифов или собрать тариф в соответствии со своими предпочтениями: выбрать необходимое
количество минут и сообщений, объем трафика и настроить безлимитные мобильные опции.
Также есть тарифы с готовым наполнением. Например, тариф «Всё, что нужно» за 249 руб. в месяц включает в себя оптимальное среди других тарифов линейки
количество минут, гигабайт и СМС. На тариф распространяется специальное предложение «Второй месяц в подарок» — фактически оператор компенсирует
второй месяц абонентской платы новому клиенту. Безлимитные мессенджеры доступны на всех тарифах СберМобайл (пакет трафика не будет расходоваться).
Абонентам, которые пользуются сервисами связи в роуминге, мессенджеры будут доступны все время действия роумингового пакета трафика, даже если абонент
израсходует весь объем.
Александр Анащенко, Председатель Поволжского банка Сбербанка:
«СберМобайл — это продукт экосистемы банка, который станет надежным помощником для наших клиентов в общении с близкими, друзьями, коллегами. Мы понимаем, как для них важно иметь не только качественную мобильную связь и доступ в интернет, но и возможность настраивать тарифы максимально персонализировано. Поэтому каждый абонент сможет выбрать, как готовый тариф, так и собрать его исходя из своих потребностей в тех или иных опциях мобильного оператора». Пополняя баланс через мобильное приложение СберМобайл, участники программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» смогут накапливать повышенные бонусы СПАСИБО (до 30% от суммы пополнения), а также использовать бонусы СПАСИБО на мобильную связь СберМобайл. Скачать мобильное приложение можно в AppStore и GooglePlay.
Подключиться к СберМобайл в ближайшее время можно будет во всех отделениях Сбербанка на территории области или заказать сим-карту на сайте sbermobile.ru.
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