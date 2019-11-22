Телемедицина появилась в аптеках

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Медицинский сервис DocDoc, входящий в экосистему Сбербанка, выходит на аптечный рынок. Клиенты сети аптек Вита Экспресс получат услуги телемедицины с помощью специального промокода. Он позволяет воспользоваться пакетом телемедицинских услуг от DocDoc, куда входят консультации терапевта, педиатра и одного узкопрофильного врача в месяц. Пилотный проект стартовал в Самаре в сентябре, на данный момент в распоряжении сети аптек, которая охватывает 2 тысячи российских городов, 240 тысяч промокодов.«Наш выход на рынок аптек является новым опытом дистрибуции телемедицины. Мы изучим пользовательский опыт. Вероятно, в дальнейшем предложим специальный продукт для аудитории аптек».«Мы предложили клиентам аптечной сети ГК Вита технологичный и современный способ получения телемедицины от сервиса DocDoc. Благодаря ему посетители смогут в любой момент получить квалифицированную медицинскую консультацию, а сэкономленное время провести со своими близкими».«Наряду с высоким уровнем сервиса, широким ассортиментом в каждой аптеке и доступными ценами на лекарства, нашей задачей является предоставлениеклиентам инновационных продуктов в сфере лечения и поддержания здоровья. Именно поэтому мы делаем для наших клиентов уникальную возможностьполучить безлимитные консультации ведущих педиатров и терапевтов страны. Это в полной мере отражает нашу цель — предоставить людям своевременную и профессиональную помощь».