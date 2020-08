Цифровые сервисы Сбербанка для бизнеса и населения признаны лучшими в Центральной и Восточной Европе

192

Всего Сбербанк получил 7 наград в различных номинациях премии Global Finance как лучший цифровой банк в Центральной и Восточной Европе для населения и бизнеса.Онлайн-сервисы банка для юридических лиц победили в 4 номинациях:(Best Online Portal);(Best Online Cash Management Services);(Best Integrated Corporate Banking Site) – sberbank.ru, раздел для юридических лиц;- «Лучшее решение по информационной безопасности и фрод-менеджменту» (Best Information Security and Fraud Management).Сбербанк Бизнес Онлайн в виде веб-версии и мобильного приложения сегодня пользуются более 2,2 млн компаний, что позволяет им решать финансовые вопросы в режиме 24/7 из любой точки мира.Цифровые сервисы банка для физических лиц (Best Consumer Digital Bank) одержали победу в 3 номинациях:(Most Innovative Digital Bank);(Best Bill Payment & Presentment);(Best Information Security and Fraud Management).Интернет-банком для частных клиентов Сбербанк Онлайн пользуются более 60 млн человек. С помощью мобильного приложения и веб-версии можно переводить деньги и платить за услуги, управлять своими банковскими продуктами и открывать новые, а также пользоваться финансовыми и нефинансовыми сервисами банка и компаний экосистемы.— одно из старейших и наиболее уважаемых отраслевых изданий в международном банковском сообществе. Коллектив журнала совместно с экспертами анализирует деятельность финансовых институтов по всему миру, отмечая лучшие из них как по совокупности оказываемых услуг, так и по отдельным показателям. Эти награды являются всемирно признанным стандартом качества финансовых услуг. За последние годы Сбербанк многократно становился лауреатом премии в различных номинациях.Фото: ru.freepik.com