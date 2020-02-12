Цифровая трансформация: Сбербанк провёл лекцию для преподавателей самарских ВУЗов

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Перед участниками лекции выступили проректор по обучению и исследованиям АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка» Игорь Баранов и директор проектов Академии технологий и данных АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка» Алексей Липчанский. Эксперты рассказали преподавателям о новых бизнес-моделях цифровой экономики, подходах к построению программ развития навыков учащихся на примере Корпоративного университета Сбербанка.«Сегодня вопрос цифровизации экономики выходит на первый план. В этом направлении Сбербанк является одним из лидеров не только в банковскойотрасли РФ, но и среди других отраслей. Мы с удовольствием готовы делится своим опытом, наработками и знаниями в области цифровой экономики. Длятого чтобы эта сфера развивалась все участники процесса должны разговаривать на одном языке, обладать передовыми знаниями, только тогдамы сможем более качественно готовить потенциальных IT-специалистов и, соответственно, сможем внести свой вклад как в экономику региона, так и вэкономику всей страны».«Мы учим наших руководителей соединению цифровых навыков с профессиональными, организации работы и развитию своей команды. Эти трикомпонента для нас ключевые, без них невозможен успех. В противном случае вы можете быть очень классным профессионалом в той области, которойзанимаетесь, но, если вы не знаете, что происходит в соседних подразделениях, как создавать и развивать свою команду, вы никогда не будете успешным руководителем».Напомним, в 2019 году Сбербанк заключил соглашение о сотрудничестве с Правительством Самарской области, предметом которого стала реализация совместных проектов и мероприятий, направленных на создание и развитие кадрового потенциала региона. Также банк активно сотрудничает сМинистерством образования области. Главные направлениями в рамках партнерства –расширение программ финансовой грамотности и развитие социально-эмоционального интеллекта учащихся.