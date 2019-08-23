Центробанк внедрит переводы по номеру телефона в мессенджер Серафим?

95

— это корпоративный мессенджер с групповыми чатами и звонками, сделанный в России. Авторы заявляют, что все сообщения надежно зашифрованы и остаются только внутри приложения.Эту тему обсудят на форуме финансовых технологий Finopolis, который пройдет в октябре в Сочи. СБП — система для перевода денег между пользователями по номеру телефона, в дальнейшем планируется использовать ее для оплаты товаров и услуг по QR-кодам."Возможность платежей в СБП через мессенджеры была изначально заложена в концепции системы. В настоящий момент мы изучаем этот вопрос", - представитель ЦБВ России система денежных переводов уже доступна в Одноклассниках и ВКонтакте. Сбербанк в своем мобильном приложении вообще сделал специальный чат для перевода денег.