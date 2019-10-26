Центробанк снизил ключевую ставку до 6,5% годовых

158

— Совет директоров Банка России 25 октября 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 6,50% годовых, — говорится в заявлении ЦБ РФ.Добавим, регулятор также снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,0–4,5% до 3,2–3,7%.Стоит отметить, что это уже четвёртый раз за год, когда Центральный банк снижает ключевую ставку.