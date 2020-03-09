ЦБ временно отказался от закупок иностранной валюты из-за скачков цен на нефть
9 марта 2020 14:04
8
«Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти», — пояснили в ЦБ.
В этот период не будут совершаться как регулярные покупки, так и покупки, отложенные в 2018 году. Возобновление операций с иностранной валютой будет зависеть от того, как будет меняться обстановка на финансовых рынках в марте, отметили в регуляторе.
6 марта нефтяные министры ОПЕК и стран, не входящих в картель, в том числе России, Казахстана и Азербайджана (ОПЕК+), провели заседание, на котором не смогли прийти к единому решению по сокращению объемов добычи нефти. В итоге сделка распалась: соглашение перестанет действовать 1 апреля.
В ходе встречи Россия, в частности, отказалась от дополнительного сокращения добычи и выступила за продление сделки на текущих условиях (сокращение на 1,7 млн барр./сутки) на второй квартал текущего года. Саудовская Аравия, наоборот, предложила уменьшить объемы добычи до конца года еще на 1,5 млн барр./сутки, писали Bloomberg и Reuters.
После разрыва сделки Эр-Рияд заявил, что в случае необходимости готов нарастить добычу до рекордных 12 млн барр./сутки, передавал Bloomberg. Также саудовская компания Saudi Aramco приняла решение понизить стоимость сырой нефти, сообщало агентство.
На фоне этих сообщений на мировых рынках 9 марта подскочили курсы американской и европейской валют. Доллар торговался за 72 руб. за штуку, а евро — за 82 руб.
Фото: Олег Яковлев / РБК
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
9 марта 2020 10:57
Цены на нефть в понедельник, 9 марта, упали более чем на 30% после заседания ОПЕК+, которое в минувшую пятницу завершилось провалом и выходом России из сделки. Экономика региона
157
6 марта 2020 11:56
Основная тема, затронутая в сообщениях – промышленная безопасность, а, точнее, полное ее отсутствие и игнорирование. Экономика региона
80
5 марта 2020 19:00
Чапаевское предприятие входит в число основных производителей промышленных взрывчатых веществ в России и странах СНГ. Экономика региона
681
Финансы и Банки
9 марта 2020 14:04
Ночью стоимость Brent на торгах опускалась ниже $32 за баррель на сообщениях о развале сделки ОПЕК+. Финансы и Банки
8
7 марта 2020 07:17
Сбербанк запустил специальный сервис, который поможет поздравить вашего дорогого человека в зависимости от интересов и увлечений. Финансы и Банки
558
6 марта 2020 11:54
Эксперты рассказали о ситуации на финансовом рынке: чистка банков замедлилась, но не прекратилась. Финансы и Банки
485
Строительство
6 марта 2020 11:15
Объект передадут Фонду защиты прав дольщиков. Строительство
735
6 марта 2020 10:23
Понадобится ли вырубать деревья для прокладки проезжей части, пока неизвестно. Строительство
538
3 марта 2020 20:37
Который уже в этом году планируется построить на Московском шоссе в поселке Мехзавод в районе завода "Салют". Строительство
299
Материалы и технологии
28 февраля 2020 17:34Каменный шпон. Особенности и преимущества
Кто не любит красоту натурального камня? Знаете ли вы, что с помощью каменного шпона часто проще и экономичнее получить внешний вид и ощущение натурального... Материалы и технологии
106
17 февраля 2020 18:53
Есть масса мнений касаемо удобства в эксплуатации и монтажа стальных труб. Материалы и технологии
159
10 февраля 2020 09:28Особенности металлопроката
В современном мире важным является металлопрокат. Это – незаменимый компонент в любом сооружении. Его применяют в различных отраслях промышленности. Материалы и технологии
195
Налоги
30 декабря 2019 18:52Когда необходимо проводить аудит 1С:Предприятия?
Программные продукты на платформе 1С:Предприятия являются основополагающими приложениями в ИТ-инфраструктуре многих российских компаний. Налоги
281
14 сентября 2019 12:23Что такое 1С бухгалтерия
С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов. Налоги
1048
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
1607
Бизнес
7 марта 2020 16:47
Как на ВАЗе уходили от минимализма к модному теперь скевоморфизму для привлечения молодой аудитории. Бизнес
621
5 марта 2020 20:50
Одной из основных тем обсуждения стала реализация нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской... Бизнес
613
4 марта 2020 17:00
Пункты приема и переработки древесины на территории СО подлежат обязательной постановке на учет в министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды и... Бизнес
416
Новости компаний
6 марта 2020 12:16Пакеты, скотч и другая упаковка
Пакеты существуют довольно давно. Обычно упаковка такого типа широко используются в отрасли. Пакеты делают из полиэтилена – ПНД, его легко можно обработать... Новости компаний
53
5 марта 2020 21:02
Предметы мебели могут опрокинуться и нанести серьёзные травмы детям. Новости компаний
604
4 марта 2020 10:29
Им стал Владимир Пашистов. Новости компаний
233
3 марта 2020 20:44
Изначально Apple планировала выпускать iPhone 11 только в Индии. Это был бы первый айфон, который никогда не производился в Китае. Новости компаний
301
IT и Коммуникации
6 марта 2020 12:08Продвижение сайта. С чего начать
Внешнее продвижение сайта – это акцент, направленный на внешние факторы, способные оказать влияние на рейтинг ресурса в поисковиках и на его популярность в... IT и Коммуникации
43
2 марта 2020 09:57Зачем нужно использовать лицензионное ПО
За последние годы количество компаний, которые используют официальное программное оборудования для обеспечения собственной деятельности увеличивается. IT и Коммуникации
74
28 февраля 2020 17:32Замена экрана ноутбука или почему ремонт стоить доверить профессионалам
Проблема с экраном или монитором ноутбука - довольно распространенное явление. Но это не значит, что нужно выкидывать компьютер на свалку. IT и Коммуникации
98
Транспорт
7 марта 2020 11:59
Речь идет о второй проезжей части на улице Ново-Вокзальной. Транспорт
776
6 марта 2020 13:36
Также увеличат количество автобусов на межмуниципальном маршруте № 141. Транспорт
375
6 марта 2020 13:10
Но переход там должен быть внеуличный — подземный или надземный. Транспорт
533
6 марта 2020 11:11
Это позволит обеспечить сохранность дорог в неблагоприятных погодных условиях. Транспорт
524
Предпринимательство
7 марта 2020 08:21Мобильный заработок это реальный шанс заниматься тем, что больше всего любишь и получать за это деньги
Найти простую и хорошую сферу для зарабатывания денег это то, к чему стремятся, наверное большинство людей. Предпринимательство
46
17 декабря 2019 21:23
Финансовые трудности можно решить множеством способов. Рассказывать о каждом нет смысла. Лучше уделить внимание тому варианту, который гарантирует 100%... Предпринимательство
399
16 декабря 2019 09:25Крышная установка – особенности
Для того чтобы заявить о своей продукции либо бренде, привлечь внимание целевой аудитории, разумным решением является изготовление крышной установки . Предпринимательство
425
Видео
8 марта 2020 12:38
Видео глава региона разместил в своем инстаграме. Социум
559
7 марта 2020 09:53
Они прочитали стихотворение Расула Гамзатова. Социум
439
14 февраля 2020 10:40
Они берут пищу прямо из рук. В стране
810
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
1101
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
3119
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
1421
Фоторепортажи
1 марта 2020 15:38
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева. Культура
812
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
541
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
844
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
866
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1489
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1983
Мероприятия