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ЦБ временно отказался от закупок иностранной валюты из-за скачков цен на нефть

9 марта 2020 14:04
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Ночью стоимость Brent на торгах опускалась ниже $32 за баррель на сообщениях о развале сделки ОПЕК+.
Банк России принял решение на 30 дней приостановить покупку иностранной валюты на внутреннем рынке для Минфина в рамках бюджетного правила, сообщается на сайте регулятора, передает РБК.

«Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти», — пояснили в ЦБ.

В этот период не будут совершаться как регулярные покупки, так и покупки, отложенные в 2018 году. Возобновление операций с иностранной валютой будет зависеть от того, как будет меняться обстановка на финансовых рынках в марте, отметили в регуляторе.

6 марта нефтяные министры ОПЕК и стран, не входящих в картель, в том числе России, Казахстана и Азербайджана (ОПЕК+), провели заседание, на котором не смогли прийти к единому решению по сокращению объемов добычи нефти. В итоге сделка распалась: соглашение перестанет действовать 1 апреля.

В ходе встречи Россия, в частности, отказалась от дополнительного сокращения добычи и выступила за продление сделки на текущих условиях (сокращение на 1,7 млн барр./сутки) на второй квартал текущего года. Саудовская Аравия, наоборот, предложила уменьшить объемы добычи до конца года еще на 1,5 млн барр./сутки, писали Bloomberg и Reuters.

После разрыва сделки Эр-Рияд заявил, что в случае необходимости готов нарастить добычу до рекордных 12 млн барр./сутки, передавал Bloomberg. Также саудовская компания Saudi Aramco приняла решение понизить стоимость сырой нефти, сообщало агентство.

На фоне этих сообщений на мировых рынках 9 марта подскочили курсы американской и европейской валют. Доллар торговался за 72 руб. за штуку, а евро — за 82 руб.



Фото: Олег Яковлев / РБК


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