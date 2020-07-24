ЦБ снова снизил ключевую ставку, обновив её исторический минимум
24 июля 2020 14:46
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— Хотя смягчение ограничительных мер способствует оживлению экономической активности, восстановление мировой и российской экономики будет постепенным. В этих условиях сохраняется риск отклонения инфляции вниз от 4% в 2021 году. Реализованное с апреля существенное смягчение денежно-кредитной политики направлено на ограничение этого риска и стабилизацию инфляции вблизи 4% на прогнозном горизонте, — говорится в сообщении ЦБ.
Банк России прогнозирует, что годовая инфляция составит 3,7–4,2% в 2020 году, 3,5–4,0% в 2021 году и будет находиться около 4% в дальнейшем.
Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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