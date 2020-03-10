ЦБ решил начать упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке

74

Эти операции будут проводиться до начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Накануне регулятор решил в течение месяца не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке.Это сделано для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.По состоянию на 06:00 мск доллар стоил 74 рубля, евро — 84 рубля. До этого евро доходил до 86 рублей, доллар — до 75 рублей.Причиной такого обвала курса национальной валюты стало падение мировых цен на нефть из-за срыва сделки ОПЕК+. После появления информации о том, что Саудовская Аравия намерена увеличить добычу и снизить цены на сырье, нефтяные котировки рухнули на 30%.Фото: Гавриил Григоров/ТАСС