ЦБ продаст Сбербанк правительству по рыночной стоимости

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«Предполагается, что пакет Банка России будет приобретен за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости», — говорится в сообщении ЦБ. Такая инвестиция будет соответствовать целям управления ФНБ — обеспечению сохранности вложенных средств и стабильного дохода от их размещения, так как ожидаемая дивидендная доходность акций Сбербанка по итогам 2019 года «значительно превысит стоимость заимствований на рынке облигаций федерального займа».ЦБ принадлежит 50% плюс одна акция Сбербанка. Стоимость всего пакета может составлять около 2,8 трлн руб., исходя из стоимости одной акции на Московской бирже, писал ранее РБК. Тема перехода пакета в Сбербанке от ЦБ к правительству поднималась еще десять лет назад, отмечал министр финансов Антон Силуанов. Ее обсуждение возобновилось в конце 2019 года. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что речь идет именно о продаже, а не о передаче пакета.Законопроектом, разработанным Банком России, предполагается, что обязательное предложение миноритарным акционерам о выкупе акций будет сделано при продаже первой части пакета акций по цене, аналогичной цене продажи. ЦБ при этом не уточняет, как будет структурирована сделка. После объявления ЦБ и Минфина (15:40 мск) акции Сбербанка за несколько минут выросли в цене более чем на 2% — с 255,17 до 259,77 руб. за штуку.На выкуп акций Сбербанка будут направлены ликвидные средства ФНБ, превышающие порог в 7% ВВП. «Выкуп доли не отменяет наших планов по инвестированию ФНБ в инфраструктурные проекты», — говорится в комментарии Силуанова, поступившем в РБК.На конец 2019 года на счетах ФНБ в Банке России (ликвидные средства ФНБ) находилось 6,14 трлн руб. Позднее, в 2020 году, в фонд будет перечислена валюта, закупленная по бюджетному правилу в 2019 году, — это еще 2,94 трлн руб. Таким образом, сумма ликвидной части ФНБ, которую надлежит сравнивать с прогнозируемым ВВП на 2020 год, составляет около 9,1 трлн руб. (чуть более 8% ВВП). А сумма, которую можно потратить в 2020 году, чтобы уложиться в лимит 7% ВВП, составляет около 1,2 трлн руб.Большая часть денег, которые из ФНБ будут направлены на выкуп акций Сбербанка, вернутся в бюджет. Это позволит правительству потратить часть средств ФНБ без соблюдения ограничений, которые действуют для доходов от исполнения бюджетного правила. По закону Центральный банк перечисляет в федеральный бюджет 75% фактически полученной им по итогам года чистой прибыли. С 2017 года ЦБ ничего не перечислял правительству, так как получал убыток из-за санации частных банков.Центробанк сейчас совмещает роли акционера, регулятора и надзорного органа для Сбербанка, что приводит к «определенному конфликту интересов», объясняет ЦБ. Таким конфликтом «тем сложнее управлять, чем более комплексным и обширным становится регулирование и экономические отношения в финансовой среде», говорится в сообщении регулятора. Продажа Сбербанка снимет вопросы в отношении равноудаленности регулятора от участников финансового рынка, считают в ЦБ.Такого же мнения придерживаются в Минфине. «Решение о продаже акций снимет потенциальную проблему конфликта интересов, который может возникнуть при совмещении роли акционера, регулятора и надзорного органа», — говорится в комментарии Силуанова, который распространила пресс-служба Минфина.Учитывая, что Сбербанк является крупнейшим финансовым институтом, «целесообразно сохранить значимое участие государства в его капитале», сообщил ЦБ. Одновременно «важно сохранить и развивать зрелую систему корпоративного управления, представляющую самостоятельную ценность для ПАО «Сбербанк», его акционеров, клиентов и государства в целом». Силуанов добавил, что «смена контролирующего акционера никак не повлияет на гарантии государства по вкладам граждан».Глава Сбербанка Герман Греф в январе сказал, что тема передачи акций банка вызывает много вопросов у инвесторов. При этом он заявлял, что не видит своего места в Сбербанке, если концепция его развития изменится. Во вторник, 11 февраля, перед объявлением ЦБ и Минфина Греф проводил пресс-конференцию по итогам очередного наблюдательного совета банка. Он завершил ее около 15:40 мск, когда Минфин и ЦБ выпустили свои сообщения.