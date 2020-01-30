ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год

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О том, что ЦБ разрабатывает альтернативный картам способ начисления зарплаты, который должен помочь побороть «зарплатное рабство», весной прошлого года рассказала первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова. Система быстрых платежей позволит компаниям и организациям начислять зарплату не по реквизитам банковского счета, а по номеру телефона, который сотрудник сможет привязать к любому счету в выбранном им банке.По словам Бакиной, ЦБ видит интерес банков к этой схеме и сейчас данный вопрос с ними обсуждается. «У нас есть определенное видение схемы реализации (начисление зарплаты через СБП. — РБК). Мы рассчитываем в начале года подписать соответствующую «дорожную карту» и к концу года этого или начала следующего такой функционал реализовать», — сказала она.Самое важное при разработке этого механизма учесть все риски, подчеркнула Бакина: «Например, что делать, если работник вдруг утерял мобильный телефон или произошла смена номера, как взаимообмениваться этой информацией... В первую очередь это должно быть удобно и безопасно для граждан».Ранее Скоробогатова назвала возможную схему начисления зарплаты через СБП: работодатель будет направлять в свой банк список работников с указанием их номеров телефонов, затем через СБП зарплаты каждому сотруднику будут перечисляться в тот банк, который сам работник определил как основной. На данный момент работодатели передают банку реестр с указанием банковских реквизитов физических лиц и таким образом могут влиять на выбор зарплатного банка, объяснила Скоробогатова.Согласно трудовому кодексу, работник имеет право заменить банк, который выбрал работодатель для перевода зарплаты. Руководитель не вправе отказать сотруднику в изменении зарплатного банка, однако на практике это право работников нередко нарушается. В 2018 году Роструд зафиксировал более 8 тыс. нарушений, связанных с несоблюдением соответствующей статьи (ч. 3 ст. 136 ТК). Рынок зарплатных проектов в России составляет около 25 трлн руб., а доминирующие позиции занимают госбанки.Фото ok.ru