ЦБ начал брать комиссию за использование Системы быстрых платежей

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Теперь банки будут платить ЦБ как оператору СБП за операции в системе 5 коп. за операции до 125 руб., 12 коп. — до 250 руб., 30 коп. — до 1000 руб. Ранее комиссия за такие транзакции была установлена на уровне 50 коп.Отмечается, что за перевод с 1 тыс. до 3 тыс. руб. банкам придется платить уже 80 коп., тариф для переводов от 3 тыс. до 6 тыс. руб. составит 2 руб., за сумму свыше 6 тыс. руб. за каждую операцию будет взиматься 3 руб. Комиссия будет взиматься как с банка клиента-отправителя, так и с банка клиента-получателя, из-за чего итоговая комиссия удвоится.ЦБ запустил услугу денежных переводов через Систему быстрых платежей в январе 2019 года. В прошлом году для банков действовал льготный период, в течение которого комиссия Банка России была нулевой. Сейчас в ней участвует 30 банков, среди которых — ВТБ, Альфа-банк, «Тинькофф», Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Росбанк, Совкомбанк и другие.Фото: соцсети