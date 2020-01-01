Я нашел ошибку
Главные новости: 
Эта победа стала для россиянина пятой в пяти боях под эгидой PFL.
Российский боец MMA победил американца в битве за миллион долларов
Казалось целый город собрался здесь для встречи Нового года.
В Самарской Олимпийской Деревне Новый год встретили 20 тысяч человек
Адреса катков.
В Самаре работают 120 бесплатных катков
Злоумышленник, чьи мотивы до сих пор неизвестны, арестован до 30 января. Вину мужчина не признаёт.
В лондонской галерее современного искусства мужчина изуродовал шедевр Пикассо стоимостью в целое состояние
Женщина должна будет дать разумные объяснения случившемуся.
В Благовещенске мать вернулась домой без двухлетнего малыша и не может пояснить, где её сын
Центробанк с 1 января 2020 года начал взимать комиссию с банков за переводы в рамках Системы быстрых платежей (СБП).
ЦБ начал брать комиссию за использование Системы быстрых платежей
В результате рыболовецкое судно из Южной Кореи пошло ко дну, следовавший во Владивосток сухогруз повреждений не получил.
Российское судно столкнулось с корейской шхуной в Японском море
В Кремле заявили, что имеются все необходимые мощности, чтобы завершить прокладку трубопровода.
Песков рассказал, насколько сдвинутся сроки строительства "Северного потока — 2"
сегодня  Среда, 1 января, 22:19
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 01/01:
USD 61.91
0
EUR 69.38
0.04
Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

ЦБ начал брать комиссию за использование Системы быстрых платежей

1 января 2020 20:04
126
Центробанк с 1 января 2020 года начал взимать комиссию с банков за переводы в рамках Системы быстрых платежей (СБП).
Центробанк с 1 января 2020 года начал взимать комиссию с банков за переводы в рамках Системы быстрых платежей (СБП), передает РБК со ссылкой на ТАСС и «Прайм».

Теперь банки будут платить ЦБ как оператору СБП за операции в системе 5 коп. за операции до 125 руб., 12 коп. — до 250 руб., 30 коп. — до 1000 руб. Ранее комиссия за такие транзакции была установлена на уровне 50 коп.

Отмечается, что за перевод с 1 тыс. до 3 тыс. руб. банкам придется платить уже 80 коп., тариф для переводов от 3 тыс. до 6 тыс. руб. составит 2 руб., за сумму свыше 6 тыс. руб. за каждую операцию будет взиматься 3 руб. Комиссия будет взиматься как с банка клиента-отправителя, так и с банка клиента-получателя, из-за чего итоговая комиссия удвоится.

ЦБ запустил услугу денежных переводов через Систему быстрых платежей в январе 2019 года. В прошлом году для банков действовал льготный период, в течение которого комиссия Банка России была нулевой. Сейчас в ней участвует 30 банков, среди которых — ВТБ, Альфа-банк, «Тинькофф», Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Росбанк, Совкомбанк и другие.



Фото:   соцсети


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Экономика региона
30 декабря 2019  12:59
Как будут работать торговые центры Самары в новогодние праздники 2019-2020
Как будут работать торговые центры Самары в новогодние праздники 2019-2020
В последний день 2019 года ТЦ Самары на несколько часов сократят режим работы Экономика региона
423
27 декабря 2019  13:49
На реконструкцию ДК Самарец выделили 3,1 млн рублей
На реконструкцию ДК “Самарец” выделили 3,1 млн рублей
   Торги пройдут 4 февраля. Экономика региона
403
26 декабря 2019  12:50
Два самарских вуза платили своим ученым более 100 тысяч рублей ежемесячно
Два самарских вуза платили своим ученым более 100 тысяч рублей ежемесячно
Новый мониторинг высшей школы России показал, в каких вузах научные и педагогические работники зарабатывают хорошие деньги, а где — не очень.  Экономика региона
713
Весь список
Финансы и Банки
1 января 2020  20:04
Центробанк с 1 января 2020 года начал взимать комиссию с банков за переводы в рамках Системы быстрых платежей (СБП).
ЦБ начал брать комиссию за использование Системы быстрых платежей
Центробанк с 1 января 2020 года начал взимать комиссию с банков за переводы в рамках Системы быстрых платежей (СБП).  Финансы и Банки
126
31 декабря 2019  10:35
Сбербанк информирует о режиме работы офисов в новогодние праздники
Сбербанк информирует о режиме работы офисов в новогодние праздники
С 1 по 8 января – нерабочие праздничные дни для всех офисов банка, кроме дежурных отделений. Финансы и Банки
331
27 декабря 2019  14:47
Получатели услуг могут оплачивать счета со смартфонов в удобном мобильном приложении.
Сбербанк запускает в Самаре систему электронных платежей за ЖКХ
Получатели услуг могут оплачивать счета со смартфонов в удобном мобильном приложении.  Финансы и Банки
454
Весь список
Строительство
31 декабря 2019  14:01
В новому году в Самаре расселят более 70 аварийных домов
В новому году в Самаре расселят более 70 аварийных домов
Собственникам нужно обратиться в департамент управления имуществом. Строительство
390
30 декабря 2019  07:44
Колеса для тачек: виды, полезные советы
 Тачки и тележки, активно используют в частных домах, магазинах и других сферах производства. Строительство
34
27 декабря 2019  09:59
Купить кирпич в Казани
Купить кирпич в Казани
Если вам потребовалось купить кирпич в Казани, то выбрать качественную продукцию предлагает компания «Кирпичный ряд».  Строительство
61
Весь список
Материалы и технологии
25 декабря 2019  16:25
Емкости металлические и их особенности
Емкости металлические и их особенности
 Само слово емкость ассоциируется у каждого человека с каким-то сосудом, в котором можно что-либо хранить.  Материалы и технологии
56
17 декабря 2019  23:06
Бензогенераторы Huter – особенности
 Для решения проблемы автономного электроснабжения используют различные методы. И если речь касается резервирования – кратковременного использования, то... Материалы и технологии
57
17 декабря 2019  23:05
Компрессор Atlas Copco модель: XAS 88 Kd на шасси
 Универсальный дизельный компрессор является источником сжатого воздуха. Он идеально подойдет для того, чтобы питать различный пневматический инструмент.  Материалы и технологии
62
Весь список
Налоги
30 декабря 2019  18:52
Когда необходимо проводить аудит 1С:Предприятия?
 Программные продукты на платформе 1С:Предприятия являются основополагающими приложениями в ИТ-инфраструктуре многих российских компаний. Налоги
41
14 сентября 2019  12:23
Что такое 1С бухгалтерия
 С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов. Налоги
601
16 марта 2019  14:16
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
 Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
1234
Весь список
Бизнес
26 декабря 2019  19:19
Самым крупным региональным рынком в стране остается Москва, не смотря на падение продаж на 7%.
Продажи автомобилей упали снова
Самым крупным региональным рынком в стране остается Москва, не смотря на падение продаж на 7%.   Бизнес
344
26 декабря 2019  18:26
На публичных слушаниях некие Ишкин А.В. и Тонких Е.В. предложили изменить правовую зону участка площадью 939,7 кв. м.
Инициаторы корректировки зоны под жилым домом в географическом центре Самары хорошо подготовились к публичным слушаниям
На публичных слушаниях некие Ишкин А.В. и Тонких Е.В. предложили изменить правовую зону участка площадью 939,7 кв. м.   Бизнес
454
26 декабря 2019  17:45
Центр оказания услуг «Мой бизнес» - это новый подход к предоставлению государственных и муниципальных услуг по принципу «единого окна».
В Самаре открылся центр предоставления услуг «Мой бизнес»
В Самаре открылся центр предоставления услуг «Мой бизнес» Бизнес
445
Весь список


Новости компаний
30 декабря 2019  16:49
Компания «Изумруд» выступила на публичных слушаниях с предложением изменить зону земельного участка.
«Изумруд» легализует высотность будущего ЖК в Самаре
Компания «Изумруд» выступила на публичных слушаниях с предложением изменить зону земельного участка.  Новости компаний
328
27 декабря 2019  09:57
Выбор пищевых ароматизаторов
Выбор пищевых ароматизаторов
На современном рынке большой популярностью пользуются пищевые ароматизаторы «Штокмайер Фуд» https://stockmeier-food.ru, которые имеют высокое качество. Новости компаний
60
26 декабря 2019  09:11
Ракетные самарские двигатели в 2019 году обеспечили 18 успешных космических пусков
Ракетные самарские двигатели в 2019 году обеспечили 18 успешных космических пусков
Они доставили на Международную космическую станцию 4 экипажа длительных экспедиций и 3 грузовых корабля. Новости компаний
327
25 декабря 2019  20:55
Росстандарт предупреждает об опасности поломки удерживающих скоб при использовании некоторых видов креплений.
В России отзывают 19 тысяч BMW из-за проблем с детскими сиденьями
Росстандарт предупреждает об опасности поломки удерживающих скоб при использовании некоторых видов креплений.  Новости компаний
329
Весь список
IT и Коммуникации
25 декабря 2019  16:41
Клавиатуры для ноутбуков: большой выбор моделей, низкие цены
Клавиатуры для ноутбуков: большой выбор моделей, низкие цены
 Одной из самых частых проблем, с которыми сталкиваются владельцы ноутбуков – выход из строя клавиатуры ноутбука.  IT и Коммуникации
60
20 декабря 2019  12:13
Для того чтобы успешно осуществлять обработку фотографий, многие предпочитают удобную и простую в пользовании программу ФотоМАСТЕР.
ФотоМАСТЕР – возможности программы
 Для того чтобы успешно осуществлять обработку фотографий, многие предпочитают удобную и простую в пользовании программу ФотоМАСТЕР. IT и Коммуникации
61
17 декабря 2019  23:08
Smart TV – особенности
  Smart TV телевизор  становится все более востребованным и популярным. На то есть масса веских причин. Это современная технология, благодаря которой становится... IT и Коммуникации
73
Весь список
Транспорт
31 декабря 2019  14:05
Появилась информация о первых рейсах в самарском Курумоче в новом году
Появилась информация о первых рейсах в самарском Курумоче в новом году
Первый рейс в новом году отправится из самарского аэропорта Курумоч в московский аэропорт Шереметьево.  Транспорт
408
31 декабря 2019  13:46
В Самаре открыли движение по Фрунзенскому мосту
В Самаре открыли движение по Фрунзенскому мосту
Движение идет по основному ходу дороги. Транспорт
435
31 декабря 2019  12:26
В Самаре снова запустят трамвай 25 маршрута
В Самаре снова запустят трамвай 25 маршрута
Начало движение составов намечено на 15:00. Транспорт
392
30 декабря 2019  11:21
В Сызрани откроется новая полноформатная АЗС
Заправка брендовым топливом, онлайн сервисы и магазин сделают новую АЗС ключевым игроком в городе, предрекают специалисты.  Транспорт
258
Весь список
Предпринимательство
17 декабря 2019  21:23
Выгодные займы под залог ПТС от компании
Выгодные займы под залог ПТС от компании "Автозайм"
 Финансовые трудности можно решить множеством способов. Рассказывать о каждом нет смысла. Лучше уделить внимание тому варианту, который гарантирует 100%... Предпринимательство
121
16 декабря 2019  09:25
Крышная установка – особенности
 Для того чтобы заявить о своей продукции либо бренде, привлечь внимание целевой аудитории, разумным решением является  изготовление крышной установки .  Предпринимательство
65
11 декабря 2019  11:31
Какие диспенсеры для бумажных полотенец выбрать для кафе и ресторанов
Какие диспенсеры для бумажных полотенец выбрать для кафе и ресторанов
 Правильно организовать санузел в общественном заведении, будь то ресторан, кафе, гостиница или отель, помогут различные виды диспенсеров (дозаторов).  Предпринимательство
81
Весь список
Видео
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
252
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
777
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
843
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
435
2 декабря 2019  13:10
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя.
Здравоохранение
1300
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
1011
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
522
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
933
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
980
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1222
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2319
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2837
Весь список

Мероприятия
В Самарской Олимпийской Деревне Новый год встретили 20 тысяч человек
Самарская Олимпийская Деревня приглашает вместе проводить 2019-й!
В канун Нового года на стадионе «Самара Арена» прошел 6-километровый массовый лыжный забег
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Январь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные