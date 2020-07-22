Свыше 650 тысяч жителей Самары пользуются зарплатными картами Сбербанка

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Сотрудники предприятий, получающие зарплату на карту Сбербанка, имеют доступ к широкой сети офисов и устройств самообслуживания банка, к системе интернет-банка и расширенному спектру функций мобильного банка. Владельцы зарплатных карт имеют возможность оформить кредитные карты с бесплатным обслуживанием, а также ипотечные и потребительские кредиты под сниженную процентную ставку с минимальным пакетом документов. Кроме того, за организацией, заключившей договор с банком, закрепляется персональный менеджер, что позволяет сотрудникам, не покидая рабочее место, получать консультации по банковским продуктам, оформлять заявки на кредитование.«Зарплатный проект Сбербанка позволяет корпоративным клиентам сократить расходы и трудозатраты по выплате заработной платы, а сотрудникам организации дает возможность пользоваться банковскими услугами с особыми привилегиями. Банком предоставляется гибкая система тарифов по обслуживанию зарплатного проекта, возможность выпуска карт с индивидуальным дизайном. Кроме этого, для удобства наших клиентов мы постоянно совершенствуем сервисы дистанционной оплаты. Через Сбербанк Онлайн можно оплачивать услуги ЖКХ, сотовую связь, кабельное телевидение, интернет, штрафы ГИБДД и многое другое».Выгодные условия по выпуску и обслуживанию зарплатных карт Сбербанка привлекают как руководителей крупных компаний, так и владельцев малого бизнеса. Зачисление заработной платы на карту Сбербанка происходит через 0,5-1,5 часа после поступления в банк реестров со сведениями по заработной плате.Компании, заключившие договор на зарплатное обслуживание, получают возможность управления и контроля зачислениями в Сбербанк Бизнес Онлайн, интеграции с бухгалтерским и кадровыми программами, поддержку персонального менеджера, выпуска бесплатных зарплатных карт своим сотрудникам.