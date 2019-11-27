Студенты самарских вузов узнали о влиянии искусственного интеллекта на будущее
27 ноября 2019 16:51
106
Заглянуть в будущее и узнать, как изменится мир в связи с активным развитием систем искусственного интеллекта смогли более 120 студентов из ведущих
региональных вузов: Самарского университета, Самарского государственного технического университета, Поволжского государственного университета
телекоммуникаций и информатики и Самарского государственного экономического университета.
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:
«Быстроменяющаяся реальность задает совершенно новый взгляд на привычные вещи. Технологии уже полностью изменили наш мир, и очевидно, что этот тренд будет активно расти. Поэтому сейчас важно научить молодежь быть более адаптивными к переменам и находить новые векторы развития. Сегодня самарским студентам представилась уникальная возможность познакомиться с виденьем трендов будущего от одного из лучших футурологов страны».
Лекция Владимира Пирожкова прошла в Самарском университете и продолжалась около двух часов. Он представил аудитории свое видение недалекого будущего и место технологий в развитии человечества.
Станислав Казарин, врио заместителя председателя Правительства Самарской области, руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области:
«Для повышения имиджа губернии, создания постоянной событийной активности для молодежи и популяризации IT-профессий в Самарской области
проводится множество отраслевых мероприятий, межрегиональных соревнований, конференций, фестивалей, как например, 404 Fest, «Нейротлон», 404 camp, VolgaCTF и др. Нам важно, чтобы наши студенты впитывали в себя передовой опыт, знакомились с новыми научными подходами, получали знания от таких известных экспертов, как руководитель инжинирингового центра прототипирования «Кинетика», советник губернатора Самарской области, Владимир Пирожков. Подобные полезные мероприятия, как, например, сегодня организовал Сбербанк, Самарская область и впредь будет только приветствовать».
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
27 ноября 2019 11:35
Сумма составила более 700 миллионов рублей. Экономика региона
181
26 ноября 2019 10:36
С октября прошлого 2018 года 1 кв. метр подорожал на 1 364 рубля или 2,31%. Экономика региона
267
25 ноября 2019 13:18
Завод Электрощит начал свою историю более 75 лет назад. Несмотря на такой солидный возраст, он и сегодня является современным, высокотехнологичным, динамично... Экономика региона
116
Финансы и Банки
27 ноября 2019 16:51
Лекция Владимира Пирожкова прошла в Самарском университете и продолжалась около двух часов. Финансы и Банки
106
27 ноября 2019 15:16
В оценку стоимости ЖКХ включены траты на газ, электроэнергию, водоснабжение, тепловую энергию, а также капитальный ремонт. Финансы и Банки
138
26 ноября 2019 15:12Единый центр залога дает кредит на любые нужды даже с плохой кредитной историей
Чтобы получить займ под залог недвижимости нужно быть совершеннолетним, и к тому же владельцем жилья (дом, квартира). Финансы и Банки
41
Строительство
27 ноября 2019 12:32
Как сообщил глава Октябрьского района Александр Кузнецов, строитель прислал документы в районную администрацию на согласование. Строительство
170
27 ноября 2019 12:23
СОФЖИ подготовлен отчет о ситуации на рынке недвижимости Самары в октябре 2019 года. Строительство
171
26 ноября 2019 11:18
Рабочие уже успели возвести часть здания. Строительство
1463
Материалы и технологии
2 ноября 2019 18:00Применение мрамора
Мрамор – природный камень, состоящий из карбоната кальция, кальцита, доломита и примеси других минералов и веществ, которые влияют на его дополнительные... Материалы и технологии
179
1 ноября 2019 17:50В каждом торговом центре должна быть мощная система вентиляции
В любом торговом центре постоянно находится не только много посетителей, но и разного обслуживающего персонала. Материалы и технологии
122
22 октября 2019 21:23
Установочные кольца — это тип деталей, широко используемых в приборостроении, машиностроении, автомобильной промышленности и других отраслях, связанных с... Материалы и технологии
178
Налоги
14 сентября 2019 12:23Что такое 1С бухгалтерия
С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов. Налоги
364
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
989
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
2012
Бизнес
26 ноября 2019 23:56
Потерять этого клиента подрядчики не могли, но и в правоохранительные органы почему-то не шли. Бизнес
332
25 ноября 2019 15:41
Один из крупнейших российских заводов по производству сэндвич-панелей стал достоянием истории. Все сотрудники «Тепланта» уволены. Бизнес
2331
20 ноября 2019 17:54
18 ноября в посольстве Италии в Москве Итало-Российская торговая палата вручила награды лучшим итальянским ресторанам России. Бизнес
356
Новости компаний
27 ноября 2019 18:47
Теперь полуостров отмечен, как часть России. Новости компаний
59
27 ноября 2019 09:38
Поставщик газа планирует сократить время ожидания клиентов для получения услуги. Новости компаний
196
26 ноября 2019 19:45
"Причина отзыва транспортных средств заключается в том, что из-за скручивающего смещения может сойти с креплений выступ накладки задней колесной арки." Новости компаний
276
26 ноября 2019 18:39
Самыми популярными местами среди самарцев минувшей зимой были набережная с большим катком и лыжными тропами через Волгу, парк Гагарина и пл. Куйбышева. Новости компаний
276
IT и Коммуникации
26 ноября 2019 15:15Вместе с покупкой нового смартфона стоит задумать и о выборе оригинального чехла для него
Чаще всего чехол покупают сразу же вместе с телефоном, чтобы сохранить свой гаджет в целости, как можно дольше. IT и Коммуникации
38
22 ноября 2019 18:59Современная игрушка для мальчиков и взрослых мужчин, которые любят играть в войны – бластер Нерф
Новая и очень оригинальная игра, которая нравится не только детям, но и взрослым - бластер Нерф для мальчиков . IT и Коммуникации
71
16 ноября 2019 09:17Быстрый и качественный ремонт компьютеров
Для многих современных людей поломка ноутбука или компьютера является трагедией. IT и Коммуникации
67
Транспорт
26 ноября 2019 12:00
Речь идет об изготовлении двух головных и двух промежуточных современных вагонов серии 81-714.6/717.6 к апрелю 2020 года. Транспорт
224
25 ноября 2019 13:43
Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей. Транспорт
349
23 ноября 2019 11:49
Стоимость модели на российском рынке составит 450 тыс. рублей. Транспорт
616
22 ноября 2019 19:15
В оба направления. Транспорт
545
Предпринимательство
20 ноября 2019 19:12
Все желающие стать индивидуальным предпринимателем люди задаются вопросом «Как открыть ИП?». Предпринимательство
297
4 октября 2019 15:17Печать каталогов в типографии — какие плюсы услуги?
Реклама — двигатель торговли.Чем ярче и качественнее она будет — тем больше обратит на себя внимание покупателя и увеличит его лояльность к торговой... Предпринимательство
257
28 августа 2019 00:19
Инвестирование в интернете – тема, которая актуальна для многих современных пользователей. Ни для кого не секрет, что нынешняя жизнь немыслима без всемирной... Предпринимательство
421
Видео
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
358
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
323
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
602
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
874
1 ноября 2019 13:31
Очевидица записала видео инцидента. Происшествия
757
31 октября 2019 12:48
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей. Происшествия
502
Фоторепортажи
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
353
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
564
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1733
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2256
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1543
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1883
Мероприятия