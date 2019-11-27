Студенты самарских вузов узнали о влиянии искусственного интеллекта на будущее

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Заглянуть в будущее и узнать, как изменится мир в связи с активным развитием систем искусственного интеллекта смогли более 120 студентов из ведущихрегиональных вузов: Самарского университета, Самарского государственного технического университета, Поволжского государственного университетателекоммуникаций и информатики и Самарского государственного экономического университета.«Быстроменяющаяся реальность задает совершенно новый взгляд на привычные вещи. Технологии уже полностью изменили наш мир, и очевидно, что этот тренд будет активно расти. Поэтому сейчас важно научить молодежь быть более адаптивными к переменам и находить новые векторы развития. Сегодня самарским студентам представилась уникальная возможность познакомиться с виденьем трендов будущего от одного из лучших футурологов страны».Лекция Владимира Пирожкова прошла в Самарском университете и продолжалась около двух часов. Он представил аудитории свое видение недалекого будущего и место технологий в развитии человечества.«Для повышения имиджа губернии, создания постоянной событийной активности для молодежи и популяризации IT-профессий в Самарской областипроводится множество отраслевых мероприятий, межрегиональных соревнований, конференций, фестивалей, как например, 404 Fest, «Нейротлон», 404 camp, VolgaCTF и др. Нам важно, чтобы наши студенты впитывали в себя передовой опыт, знакомились с новыми научными подходами, получали знания от таких известных экспертов, как руководитель инжинирингового центра прототипирования «Кинетика», советник губернатора Самарской области, Владимир Пирожков. Подобные полезные мероприятия, как, например, сегодня организовал Сбербанк, Самарская область и впредь будет только приветствовать».