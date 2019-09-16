Станислав Новиков: «За последний год уровень доверия со стороны населения к финансовым институтам и инвестиционным инструментам заметно вырос»
16 сентября 2019 12:27
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Эксперты компании «БКС Премьер» отмечают, что граждане все чаще переводят деньги с вкладов в инвестиционные инструменты. В результате объем депозитов населения в банках за первое полугодие 2019 года вырос всего на 4,5%. На этом фоне динамика открытия индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) впечатляет: рост с начала года уже превысил 65%, а недавно финансовый рынок праздновал открытие миллионного ИИС. О том, как меняется отечественный рынок частных инвестиций и по каким причинам растет интерес граждан к структурным продуктам, КП рассказал заместитель председателя правления ФГ БКС, глава «БКС Премьер» Станислав Новиков.
Станислав, какие изменения вы наблюдаете на рынке инвестиций?
Мы видим, что за последний год уровень доверия со стороны населения к финансовым институтам и инвестиционным инструментам заметно вырос. Увеличивается спрос на акции. Мосбиржа ежемесячно открывает около 100 тыс. новых счетов. В конце года мы вполне можем увидеть до 3 млн розничных инвесторов на фондовом рынке. Это, пожалуй, главное изменение, потому что на финансовый рынок стали приходить частные инвесторы, обычные граждане, которые ранее массово не выходили на фондовый рынок, и в целом мало интересовались его возможностями.
Инвестиции сегодня – это не мода, не игра, а реальная возможность получить дополнительные средства. Ставки по банковским вкладам снижаются, экономические условия далеки от идеальных и не позволяют большинству людей рассчитывать на рост реальных доходов. При этом идут налоговая и пенсионная реформы. И люди в целом стали гораздо бережнее относиться к деньгам, к своим тратам, они стараются выстроить финансовую стратегию своей семьи на годы вперед. И именно фондовый рынок позволяет получить дополнительный доход, который станет прибавкой к зарплате или к пенсии.
Почему именно ИИС часто называют «стартовой ступенькой» для начинающего инвестора?
Индивидуальные инвестиционные счета – один из лучших инструментов для частных инвесторов, предложенных государством в последние годы. По сути это обычный брокерский счет, на который инвестор может купить акции, облигации и т.д. Однако ИИС позволяет человеку получить налоговый вычет на свои инвестиции на сумму до 52 тыс. руб. в год. Таким образом, вы можете дополнительно увеличить доходность своих инвестиций на 13% годовых, это ставка НДФЛ. Такого уровня доходности в других рублевых и безрисковых инструментах сейчас просто нет.
Какие финансовые решения сегодня наиболее востребованы у так называемых бывших вкладчиков?
Инвесторов прежде всего интересуют защитные инструменты, а наиболее простыми и понятными здесь являются структурные продукты (СП). К сожалению, не все люди пока знают, что это такое. Но в действительности именно для инвестора здесь все очень просто, а выбор идей огромный. Скажем, «БКС Премьер» сегодня предлагает более 100 вариантов СП на любой вкус.
Расскажите о таких продуктах подробнее. Что они собой представляют? Почему к ним растет интерес?
Финансисты иногда сравнивают структурные продукты со «шведским столом», когда разные активы – акции, облигации, фьючерсы – складываются в «одну тарелку». Для инвестора, который мало знаком с рынком ценных бумаг, СП хорош тем, что по сути он представляет собой уже готовый инвестиционный портфель с известными сроками и содержанием. И, главное, – с соответствующим именно этому человеку уровнем риска.
Для инвесторов, ранее не работавших на фондовом рынке, особенно важна сохранность их средств. Структурный продукт обеспечивает такую защиту. Он включает в себя как инвестиционную часть, позволяющую заработать, так и защитную часть в виде, например, депозитов, облигаций.
Наша задача как финансистов правильно подобрать все «ингредиенты», чтобы это инвестиционное «блюдо» максимально соответствовало предпочтениям конкретного человека. СП могут быть очень разными и включать в себя не только ценные бумаги, но и валюту. И это очень гибкий инструмент для инвестора с точки зрения выбора сроков, сумм, уровня риска.
Каким инвесторам подходят структурные продукты?
Они подходят широкому кругу инвесторов, а в первую очередь тем, кто хочет получать доход выше, чем по вкладам, при этом не рисковать. СП – хорошее решение, если вы верите в определенную идею – компанию или актив – желаете на этом заработать, но при этом пока не готовы самостоятельно выходить на фондовый рынок для покупки ценных бумаг. Кроме того, вы желаете подстраховаться возможностью вернуть вложенный капитал при любом сценарии, на любом рынке. Специальные знания и умения здесь не требуются, за вас все уже сделали стратеги и аналитики финансовой компании.
Может ли структурный продукт быть эффективным инструментом для накоплений?
Безусловно, причем в текущих условиях нестабильности в экономике эти продукты могут быть особенно эффективными. Как мы с вами видим, рынки часто ведут себя непредсказуемо, из-за чего прямые инвестиции в акции и другие активы на короткие сроки сопряжены с высоким уровнем риска.
Понятно, что доходность инвестиционных продуктов зависит от риска, который готов принять человек. Если же мы говорим о тех людях, которые вообще не привыкли рисковать, то на какой доход они могут рассчитывать?
Даже консервативные структурные продукты с полной защитой капитала (то есть вы при любой ситуации ничего не потеряете) могут принести доходность на уровне 10-15 % годовых. Другими словами, это в 1,5-2 раза больше, чем по банковским вкладам.
О чем важно обязательно помнить, приобретая структурные продукты?
Если инвестор раньше не вкладывал ни во что, кроме депозитов, но всерьез рассматривает возможность оформить структурный продукт, для собственного спокойствия лучше сначала выбрать тот, который обеспечивает 100-процентную защиту капитала и имеет небольшой срок действия — 3-6 месяцев. Важно помнить, что такие продукты оформляются на конкретный срок, в течение которого не предполагается снятие средств, в противном случае вы можете не получить ожидаемого результата. То есть в СП нужно вкладывать деньги, которые не потребуются вам в течение ближайшего времени. Но если вы готовы часть средств разместить на долгий срок, это также хороший вариант, поскольку на длительном горизонте больше вероятность реализации позитивного сценария.
Вопрос доверия к базовому активу разумно обсудить с финансовым советником – он может подсказать более привлекательные и зачастую «незаезженные» идеи, а также поможет составить персональный финансовый план.
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