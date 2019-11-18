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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

«Спасибо от Сбербанка» начислит до 15% бонусов при оплате покупок по QR-коду

18 ноября 2019 16:29
138
Максимальный размер поощрения в рамках акции может достигать 5000 бонусов СПАСИБО.
Максимальный размер поощрения в рамках акции может достигать 5000 бонусов СПАСИБО.

Сбербанк сообщает о запуске акции, в рамках которой клиенты, оплачивая покупки посредством сканирования QR-кода в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», будут получать бонусы СПАСИБО. Акция действует до 31 января 2020 года.

Клиенты смогут получать бонусы СПАСИБО при оплате товаров и услуг по специальным QR-кодам «Плати QR», размещенным в торговых и сервисных
предприятиях. Акция не распространяется на платежи по коммунальным и прочим услугам, осуществляемым по платежным квитанциям с QR-кодом.

Для получения бонусов достаточно быть клиентом банка и участником программы лояльности «Спасибо от Сбербанка». Максимальный размер поощрения в рамках акции может достигать 5000 бонусов СПАСИБО. С каждой оплатой по QR-коду размер бонусов растёт: первая покупка принесёт 3%, вторая - 5%,
дальше –больше. За десятую и последующие оплаты по QR будут начислены максимальные 15% СПАСИБО. Максимальное количество бонусов, которое
можно получить за одну оплату – 500. Накопленные СПАСИБО можно обменивать на скидки в магазинах-партнерах. Один бонус СПАСИБО равен 1 рублю скидки. В перечень партнеров программы «Спасибо от Сбербанка» сейчас включено более 70 000 торговых точек. 
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Комментарии



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