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Социальные проекты Сбербанка признаны лучшими в стране

18 сентября 2020 18:08
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Сбербанк стал победителем премии «Лучшие социальные проекты России» в нескольких номинациях.

Сбербанк стал победителем премии «Лучшие социальные проекты России» в нескольких номинациях. Были отмечены проекты: «Особенный банк», «Социальный счёт», «Ладошки», «Стрелка», «БРИС ЖКХ», «Финансовая грамотность от Сбербанка». Премия является одной из авторитетных наград в области корпоративной социальной ответственности. Являясь лидером в индустрии инноваций и технологий, Сбербанк вносит свой вклад в развитие сервисов и проектов, которые качественно влияют на жизнь людей.

Проект Сбербанка «Особенный банк», победивший в номинации «Поддержка социально незащищённых слоёв населения», был запущен в 2016 году. За четыре года удалось сделать большинство онлайн- и офлайн-каналов банка доступными для людей с инвалидностью, в команде на высоком уровне развита культура общения и работы с самыми разными людьми. «Особенный банк» развивается не только внутри банка: в создание доступной среды вовлечены также компании экосистемы, Сбербанк активно участвует в рабочей группе ЦБ РФ по финансовой доступности для людей с инвалидностью, стал первой российской компанией в мировом сообществе The Valuable 500 — глобальной инициативе по продвижению и предоставлению равных возможностей. Рекомендации Сбербанка о том, как создавать приложения и сайты без барьеров для всех категорий граждан, выложены в открытый доступ

Сегодня мы наблюдаем, как города применяют «умные» технологии, в том числе и безналичную оплату и дистанционные сервисы, чтобы сделать жизнь населения комфортнее. Так, в апреле 2020 г. в условиях социального дистанцирования дочерняя компания Сбербанка запустила проект «Социальный счет», который был признан «Лучшим социальным сервисом».  Это специальный счет для зачисления эквивалента денежной суммы социальной помощи. Идентификатором счета выступает банковская карта платежной системы «Мир». Для получения помощи пользователю не надо посещать социальные службы и отделения банка, пройти регистрацию можно онлайн. Потратить денежные средства можно на товары и услуги, входящие в определенный перечень социально необходимых.

Также в этой номинации был отмечен проект единой транспортной карты «Стрелка», запущенный в 2015 году Сбербанком совместно с Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. На сегодняшний день это единственное подобное решение, объединяющее всех перевозчиков на территории целого субъекта Российской Федерации.  

В номинации «Проекты по улучшению жилищно-коммунальный условий» отмечено облачное решение БРИС ЖКХ — цифровая платформа для автоматического расчета начислений и учета платежей за коммунальные услуги. Переход на безналичные платежи оптимизирует сферу жилищно-коммунального хозяйства и ускоряет цифровую трансформацию и автоматизацию процессов, что, в свою очередь комплексно повышает эффективность городской инфраструктуры.

В номинации «Образование и наука» победу одержала программа «Финансовая грамотность от Сбербанка», объединяющая проекты «Азбука финансов» и «Финансы.Просто». Программа была запущена в марте 2019 года, чтобы помочь клиентам разобраться в тонкостях финансовых продуктов и сервисов, инвестирования и управления личным бюджетом. Во всех каналах Сбербанка клиентов информируют о том, как эффективно и безопасно пользоваться банковскими продуктами и сервисами, и, судя по контрольным тестам, клиенты банка действительно повысили свой уровень финансовой грамотности. Для людей с ослабленным слухом организованы семинары с сурдопереводом, а для людей с инвалидностью по зрению – аудиоролики о финансах.

Также в этой номинации отмечен сервис безналичной оплаты питания в школьных столовых «Ладошки» — экосистема безналичных платежей в общеобразовательных учреждениях, позволяющая родителям контролировать питание ребенка в школе и с ранних лет развивать в детях ответственное отношение к финансам. Функционал безналичной оплаты реализован на базе смарт-карты: ребенку выдается пластиковая карта, которой он может расплачиваться за обеды или покупать буфетную продукцию. Баланс карты родители пополняют любым удобным способом — через мобильные сервисы Сбербанка, на сайте Ладошки.дети, наличными через терминалы и банкоматы, а также в мобильном приложении.  

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Как крупнейший банк страны Сбербанк считает своим долгом заботиться о клиентах, сотрудниках и их семьях, об удобстве взаимодействия граждан с различными общественными институтами и пользования транспортом, о доступности образования. Развитие сервисов и проектов, которые качественно улучшают жизнь людей, обучение населения финансам и digital сервисам, развитие цифровой инклюзии и доступной среды для людей с инвалидностью – всё это часть нашей социальной ответственности. Всей командой Сбербанка мы работаем над долгосрочными изменениями качества жизни различных социальных групп по всей России». 

 

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18 сентября 2020  13:19 
Названы районы с новыми случаями коронавируса в Самарской области
Умерли четверо - двое мужчин и две женщины, им было от 39 лет до 81 года. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
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Производители сельхозтехники региона представили свои новинки на Поволжской агропромышленной выставке
18 сентября 2020  12:58 
Производители сельхозтехники региона представили свои новинки на Поволжской агропромышленной выставке
Особый интерес участников и посетителей выставки всегда вызывает спецтехника крупнейших и известных на всю страну и далеко за ее пределами производителей. Экономика региона
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Правительство РФ выделило дополнительные средства на строительство Самарского моста 
18 сентября 2020  12:42 
Правительство РФ выделило дополнительные средства на строительство Самарского моста 
Новый мостовой переход через реку Самару – это комплекс современных дорог и развязок, который существенно разгрузит въезд в областную столицу со стороны... Строительство
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В Самаре появится новый мурал, посвященный постковидной эпохе
18 сентября 2020  12:22 
В Самаре появится новый мурал, посвященный постковидной эпохе
В Самарской области подвели итоги регионального этапа Фестиваля стрит-арта Приволжского федерального округа «ФормART». Социум
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Акценты
Поволжская агропромышленная выставка стала эффективной площадкой для распространения передового опыта, демонстрации современных аграрных технологий, а также расширения межрегиональных, международных связей.
18 сентября 2020  14:42 
Дмитрий Азаров: «Поволжская агропромышленная выставка даст мощный импульс развитию АПК Самарской области»
Поволжская агропромышленная выставка стала эффективной площадкой для распространения передового опыта, демонстрации современных аграрных технологий, а также... Экономика региона
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Самарская область зарекомендовала себя как успешный регион, который способен реализовать ряд масштабных проектов, а потому может в полной мере рассчитывать на поддержку федерального министерства.
17 сентября 2020  21:43 
В Самарской области состоялось межрегиональное совещание по стратегии развития масличных культур в России
Самарская область зарекомендовала себя как успешный регион, который способен реализовать ряд масштабных проектов, а потому может в полной мере рассчитывать на... Экономика региона
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Цель поездки – подвести предварительные итоги посевной кампании 2020, обсудить перспективные планы развития отрасли в регионе, а также ознакомиться с производством масличных культур.
17 сентября 2020  15:46 
В Самарскую область прибыл первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов
Цель поездки – подвести предварительные итоги посевной кампании 2020, обсудить перспективные планы развития отрасли в регионе, а также ознакомиться с... Политика региона
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Прямая речь/Интервью
Политолог Дмитрий Орлов:
13 сентября 2020  12:22 
Политолог Дмитрий Орлов: "Власти Самарской области обеспечили законность и легитимность выборов"
По мнению эксперта, основная заслуга в этом лежит на губернаторе Дмитрии Азарове. Выборы в Самарской области
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О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова.
12 сентября 2020  18:37 
Координатор наблюдателей в Промышленном районе: "Никаких жалоб не поступало, настроение у избирателей приподнятое"
О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова. Социум
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Общественный наблюдатель участка № 2904 Ленинского района Самары Анастасия Волкова сообщила, что никаких нарушений выявлено не было.
12 сентября 2020  18:22 
Наблюдатель Анастасия Волкова: "Явка хорошая, избирателей намного больше, чем в прошлые годы" Юлия Богданова
Общественный наблюдатель участка № 2904 Ленинского района Самары Анастасия Волкова сообщила, что никаких нарушений выявлено не было. Социум
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Новости Тольятти
18 сентября 2020  11:17
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 4,90%
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 4,90%
Напряженность на рынке труда составила  2,4 чел. на 1 свободное рабочее место. Новости Тольятти
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17 сентября 2020  14:08
16 сентября производственную площадку посетили участники автопробега «Из Питера в Мирный на природном газе». Маршрут проходит через Ульяновскую, Самарскую, Оренбургскую области и ряд других регионов России.
Автопробег на метановых автомобилях прибыл на производство резидента технопарка «Жигулевская долина» -  ГК «АТС»
16 сентября производственную площадку посетили участники автопробега «Из Питера в Мирный на природном газе». Маршрут проходит через Ульяновскую,... Новости Тольятти
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15 сентября 2020  11:11
Городской оперативный штаб взял на контроль ход вакцинации жителей Тольятти против гриппа и ОРВИ
Городской оперативный штаб взял на контроль ход вакцинации жителей Тольятти против гриппа и ОРВИ
В общей сложности вакцинации от гриппа и ОРВИ подлежат 6478 педагогов муниципальных образовательных учреждений. Новости Тольятти
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