Сервисом «Сберлогистика» воспользовались 30 компаний Поволжья

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Корпоративные клиенты могут оформить логистические услуги через интернет-банк Сбербанк Бизнес Онлайн. Договор формируется автоматически без бумажных документов, и после его подтверждения клиенты могут доставлять товары по всей стране на условиях постоплаты. Для отправки корреспонденции и посылок пользователям Сбербанк Бизнес Онлайн доступны два продукта — «Сберкурьер» и «Сберпосылка».В интуитивно понятном интерфейсе личного кабинета можно рассчитать стоимость доставки, вызвать курьера, отправить посылку в ближайший для получателя пункт выдачи и отслеживать статус по каждому заказу в режиме онлайн. Сервис автоматизирует подготовку и отправку посылок, в одном окне можно управлять всеми логистическими процессами.«Наша основная задача — предоставление качественных логистических услуг корпоративным клиентам Сбербанка от первой до последней мили. Мы ежемесячно расширяем географию доставки, открывая региональные центры в крупнейших городах России. Сегодня наши подразделения работают уже в 55 регионах и выполняют полный спектр логистических операций, включая курьерскую доставку, а также доставку в сети постаматов и пунктов выдачи посылок на базе отделений Сбербанка. В июле мы начали запуск 2500 пунктов выдачи в офисах банка и 1000 постаматов с постепенным их увеличением до 10500.Кроме того, в середине июля Сберлогистика запустила новый продукт – «СберФрахт», обеспечивающий перевозку грузов с весом до 20 тонн от склада отправителя до склада получателя с предоставлением автомобильного транспорта в течение 24 часов после заявки»«Корпоративным клиентам банка помимо традиционных банковских услуг доступны нефинансовые сервисы компаний экосистемы Сбербанка, которые позволяют эффективно вести и развивать бизнес. Услуги Сберлогистики обеспечивают удобный доступ к цифровым сервисам доставки, помогая предпринимателям снизить затраты на логистику и сосредоточиться на развитии своего дела».Развитая инфраструктурная сеть Сберлогистики поможет бизнесу увеличить присутствие на региональных рынках и предоставить клиентам качественную доставку по доступной цене. Сегодня подразделения компании работают в 50 крупных городах России и окружающих их населенных пунктах.Фото: ru.freepik.com