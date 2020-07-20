Сервис «Безопасный бизнес» помогает предупредить риск блокировки
20 июля 2020 16:29
311
Банки обязаны отслеживать операции по счетам и ограничивать те, которые соответствуют критериям сомнительных, в соответствии с законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и/или финансированию терроризма». Сервис Сбербанка «Безопасный бизнес» анализирует все финансовые события клиента, рассчитывает и показывает в цветовых индикаторах ключевые показатели и допустимые границы в соответствии с рекомендованными значениями Банка России. Таким образом сервис помогает клиенту отслеживать корректность его финансовых операций и минимизировать риск получения комплаенс-запросов от банка.
Сервис интегрирован в интернет-банк Сбербанк Бизнес Онлайн и не требует дополнительной установки.
Станислав Карташов, вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка:
«Часто клиенты по неосторожности ведут бизнес так, что банку приходится запрашивать пояснения и документы относительно их деятельности. Для предпринимателя получение такого запроса от банка — это всегда болезненная ситуация. Во-первых, потому что он обязан оперативно отреагировать на него: представить пояснения и необходимые документы — иначе банк может приостановить возможность в дистанционном режиме пользоваться средствами на счёте, что негативно повлияет на бизнес клиента. Во-вторых, он часто не понимает, чем привлек внимание обслуживающего банка, что сделал не так. Сервис "Безопасный бизнес" разъясняет предпринимателю, какие операции могут стать подозрительными для банка, помогает действовать в безопасной зоне и избегать риска получения подобных запросов».
Фото: ru.freepik.com
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