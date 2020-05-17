Сбербанк зарегистрировал фармацевтическую компанию "Иммунотехнологии"
17 мая 2020 19:33
101
Компания зарегистрирована 15 мая, 100% "Иммунотехнологии" принадлежат ПАО "Сбербанк". Уставный капитал компании составляет 50 млн рублей.
Основным видом деятельности заявлена оптовая торговля фармацевтической продукцией.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что банк готов выдать грант российским научно-исследовательским центрам для разработки лекарства от коронавируса. В конце апреля сообщалось, что Сбербанк направляет более 3 млрд рублей, в том числе собранных топ-менеджерами и сотрудниками банка, на борьбу с пандемией, создание и производство вакцин и лекарств против COVID-19.
В мае в пресс-службе Сбербанка сообщили о запуске благотворительного проекта "Остановим коронавирус вместе" и объявили, что удвоят каждый вклад клиентов банка в эту программу. Отмечалось, что средства пойдут на поддержку российских проектов по созданию вакцины и лекарственных средств, предназначенных для борьбы с коронавирусом.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
17 мая 2020 11:35
После визита деньги должны перечислить в течение месяца. Экономика региона
298
15 мая 2020 13:49
Для трудоспособного населения он составил 11421 рублей. Экономика региона
595
15 мая 2020 11:08
Обсуждено развитие ОЭЗ Тольятти. Экономика региона
501
Финансы и Банки
17 мая 2020 19:33
Уставный капитал компании составляет 50 млн рублей. Финансы и Банки
101
14 мая 2020 14:17
Меньше чем за месяц банк получил около 2600 заявок на сумму свыше 7 млрд рублей. Финансы и Банки
611
14 мая 2020 13:53
Такое решение связано с периодом самоизоляции. Финансы и Банки
660
Строительство
15 мая 2020 10:46
Правительство России утвердило перечень системообразующих организаций, способных претендовать на государственную финансовую поддержку. Строительство
438
14 мая 2020 13:37
Вскоре там появится еще комплекс с детским садом. Строительство
577
14 мая 2020 10:34
Речь идет о ряде автодорог. Строительство
716
Материалы и технологии
28 февраля 2020 17:34Каменный шпон. Особенности и преимущества
Кто не любит красоту натурального камня? Знаете ли вы, что с помощью каменного шпона часто проще и экономичнее получить внешний вид и ощущение натурального... Материалы и технологии
725
17 февраля 2020 18:53
Есть масса мнений касаемо удобства в эксплуатации и монтажа стальных труб. Материалы и технологии
618
10 февраля 2020 09:28Особенности металлопроката
В современном мире важным является металлопрокат. Это – незаменимый компонент в любом сооружении. Его применяют в различных отраслях промышленности. Материалы и технологии
603
Налоги
30 декабря 2019 18:52Когда необходимо проводить аудит 1С:Предприятия?
Программные продукты на платформе 1С:Предприятия являются основополагающими приложениями в ИТ-инфраструктуре многих российских компаний. Налоги
502
14 сентября 2019 12:23Что такое 1С бухгалтерия
С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов. Налоги
1638
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
1912
Бизнес
15 мая 2020 20:37В Самарской области владельцы ряда ТЦ смягчили условия аренды своим арендаторам
Среди тех, кто лояльно отнесся к арендаторам - торговые центры «Эль Рио», «Аврора», «МЕГА». Бизнес
612
14 мая 2020 19:00
Темой встречи стало обсуждение работы бизнеса и промышленных предприятий в период пандемии. Бизнес
585
14 мая 2020 18:55
О своевременности помощи со стороны государства рассказали супруги Горячевы, у которых в Самаре семейный бизнес – дом моды. Бизнес
520
Новости компаний
15 мая 2020 13:09
В ближайшей перспективе – реализация еще ряда проектов в сфере новейших технологий. Новости компаний
410
15 мая 2020 11:04
Работников разведут по времени. Новости компаний
459
13 мая 2020 15:12
Дезинфекция проведена военнослужащими 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа. Новости компаний
574
13 мая 2020 12:52
Однако энергетики призывают потребителей отложить очные визиты в офис. Новости компаний
557
IT и Коммуникации
13 мая 2020 16:44Видеочаты — больше, чем лекарство от скуки
Человек — крайне социальное существо. Нам жизненно необходимо общение с другими людьми. Без него многие чувствуют себя подавлено. А порой это может... IT и Коммуникации
210
17 апреля 2020 15:44Лицензионная Microsoft Windows 7 – особенности
Когда разговор касается лицензионных версий ПО и ОС, то многие не понимают. зачем платить если можно скачать все бесплатно. На самом деле есть масса причин... IT и Коммуникации
350
6 апреля 2020 15:22
Для каждого человека музыка – это важная составляющая в жизни. И конечно, когда грядет какое-то яркое событие, стоит заранее подготовиться и подобрать... IT и Коммуникации
292
Транспорт
17 мая 2020 12:59
Внутренние перелёты могут начать восстанавливаться с июня. Транспорт
252
15 мая 2020 11:22
Ранее сообщалось, что у транспорта закончился срок опытной эксплуатации. Транспорт
505
15 мая 2020 09:55
Для возврата электронных билетов необходимо воспользоваться веб-ресурсами. Транспорт
426
14 мая 2020 18:21
Так, во время первого этапа пассажиров в самолетах предлагается рассаживать с соблюдением дистанции. Транспорт
539
Предпринимательство
1 мая 2020 12:42Shop.Ritual.ru позволяет избежать переплаты за ритуальные товары
Человека неизбежно преследует чувство вины после смерти родственника, невзирая на проявленную о нем при жизни заботу. Предпринимательство
242
7 марта 2020 08:21Мобильный заработок это реальный шанс заниматься тем, что больше всего любишь и получать за это деньги
Найти простую и хорошую сферу для зарабатывания денег это то, к чему стремятся, наверное большинство людей. Предпринимательство
529
17 декабря 2019 21:23
Финансовые трудности можно решить множеством способов. Рассказывать о каждом нет смысла. Лучше уделить внимание тому варианту, который гарантирует 100%... Предпринимательство
599
Новости региона
26 марта 2020 18:26
Тольяттинская клиническая больница №5, которая определена одной из базовых для госпитализации людей с коронавирусом, по-своему решает проблему нехватки средств... Новости региона
3477
28 ноября 2019 17:12
Это крупнейшая в мире выставка достижений сельского хозяйства и продовольствия. Новости региона
1158
5 июля 2019 22:56
Комсомольский районный суд Тольятти сегодня вынес обвинительный приговор Владимиру и Сергею Махлаям, Евгению Королеву, Беату Рупрехту и Андеасу Циви. Новости региона
1212
Электронные технологии
13 мая 2020 20:52
Вебинар – это лекция в рамках курса, бизнес-встречи и семинары, которые проводятся по сети интернета. Электронные технологии
320
1 мая 2020 12:43Во сколько обходится год SEO оптимизации веб-сайта
Сфера интернет-коммерции разрастается и дает внушительные прибыли. По этой причине немало предпринимателей пытаются перевести бизнес в интернет или... Электронные технологии
462
7 февраля 2020 20:51
Накрутка просмотров историй в Инстаграм позволяет Вашей странице оказаться в ТОПе и появиться в рекомендациях пользователей. Количество просмотров видно... Электронные технологии
1995
Вклады, Кредиты, Кредитные карты
17 апреля 2020 15:19
Ситуации, при которых человек обращается в тот или иной банк за кредитом, различаются своей индивидуально - обособленной спецификой. Вклады, Кредиты, Кредитные карты
227
2 февраля 2020 21:02
Если решили приобрести квартиру с МСК, разумно обратиться к надежному риелтору который поможет получить займ на покупку жилья под материнский капитал. Покупка с... Вклады, Кредиты, Кредитные карты
761
17 января 2020 20:33МФК «Кива» - ребрендинг микрофинансовой компании «Метрокредит»
Микрофинансовая компания «Кива» - новый игрок финансового рынка в 2020-м году. Но на самом деле данная МФК является результатом ребрендинга известной... Вклады, Кредиты, Кредитные карты
618
Современный дом
14 мая 2020 10:15
Это качество, проверенное десятилетиями и гармоничный внешний вид. Сегодня настоящую мебель из Италии производит фабрика «Giorgio Collection». Современный дом
286
21 апреля 2020 14:59Чистка дымоходов, труб, вентиляции – услуги АРТЕЛЬ ТРУБОЧИСТОВ
Профессиональные услуги по чистке дымоходов и труб, а также вентиляции востребованы в современном мире. И доверить подобную работу важно только... Современный дом
941
17 апреля 2020 15:47Система Умный дом – особенности
В современном мире благодаря стремительному развитию технологий, стало возможным оборудовать дома и квартиры многофункциональными системами, которые... Современный дом
544
В мире Авто
7 мая 2020 16:22
В Самаре любители ночных гонок, по всей видимости, состоящих в клубе smrnighthooligans, собрались на ночные заезды. В мире Авто
385
4 мая 2020 18:26Правила перевозки больших грузов по Казахстану
По законодательству Казахстана, любая грузоперевозки, связанная с нестандартной по массе и габаритам продукции должна согласовываться с дорожными службами.... В мире Авто
310
9 апреля 2020 21:46Автоэкспертиза и ее основные моменты
Независимая автомобильная экспертиза -доверьтесь беспристрастным профессионалам В каких случаях нужна авто экспертиза? В мире Авто
852
Видео
16 октября 2012 17:14
369 тысяч фальшивок хранились в одном из гаражей. Общая сумма платежей, указанная к оплате, составила 730 млн. рублей. Социум
7052
23 ноября 2012 15:40
85 молодым мамам вручили полезные подарки от городской администрации Здравоохранение
1960
29 ноября 2012 17:28
Помочь им готовы городской департамент по промышленной политике, предпринимательству и связи, городская служба занятости и сетевые торговые точки. Социум
2097
4 декабря 2012 16:02
Свою работу они начнут на следующей неделе. Социум
1882
7 декабря 2012 15:48
Об этом на церемонии торжественного открытия 7 декабря сообщил депутат государственной Думы Александр Хинштейн. Социум
2633
Иновационные технологии
18 марта 2020 16:06Опоры и держатели для лодок и яхт. катеров – предложения интернет-магазина 7FT.RU
Для всех, кто является владельцем лодок из ПВХ, яхт или катеров, самое время заглянуть на сайт интернет-магазина 7FT.RU. Иновационные технологии
319
18 марта 2020 00:09Бензогенераторы: достоинства автономных источников электроэнергии
Бензогенератор является автономным источником электроэнергии. С его помощью можно снабжать электричеством целое здание или дом. Однако при выборе... Иновационные технологии
607
25 февраля 2020 11:57
Мойки для щебня и песка используются при производстве материалов для строительных работ, в процессе обогащения руд, при обработке россыпей драгметаллов и пр. Иновационные технологии
307
Фоторепортажи
10 октября 2012 13:22
В последние теплые осенние дни самарцы предпочитают отдыхать на главной достопримечательности города - Волжской набережной. Социум
6038
11 октября 2012 12:59
В ОДО состоялась общегородская отчётная встреча Главы городского округа Дмитрия Азарова. Политика региона
11253
26 октября 2012 12:21
На площади Куйбышева разместились военная техника и полевая кухня, а в ОДО с молодыми самарцами общались специалисты из военкоматов. Культура
11919
30 октября 2012 17:14
Не смотря на проливной дождь на церемонию открытия пришли десятки людей Социум
10919
31 октября 2012 17:56
Еще один двор, благоустроенный в рамках программы «Двор, в котором мы живем», появился в Самаре. Благоустройство региона
9918
Мероприятия