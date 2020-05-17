Сбербанк зарегистрировал фармацевтическую компанию "Иммунотехнологии"

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Компания зарегистрирована 15 мая, 100% "Иммунотехнологии" принадлежат ПАО "Сбербанк". Уставный капитал компании составляет 50 млн рублей.Основным видом деятельности заявлена оптовая торговля фармацевтической продукцией.Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что банк готов выдать грант российским научно-исследовательским центрам для разработки лекарства от коронавируса. В конце апреля сообщалось, что Сбербанк направляет более 3 млрд рублей, в том числе собранных топ-менеджерами и сотрудниками банка, на борьбу с пандемией, создание и производство вакцин и лекарств против COVID-19.В мае в пресс-службе Сбербанка сообщили о запуске благотворительного проекта "Остановим коронавирус вместе" и объявили, что удвоят каждый вклад клиентов банка в эту программу. Отмечалось, что средства пойдут на поддержку российских проектов по созданию вакцины и лекарственных средств, предназначенных для борьбы с коронавирусом.