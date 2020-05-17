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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Сбербанк зарегистрировал фармацевтическую компанию "Иммунотехнологии"

17 мая 2020 19:33
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Уставный капитал компании составляет 50 млн рублей.
Сбербанк зарегистрировал компанию в сфере фармацевтики ООО "Иммунотехнологии", следует из базы данных СПАРК, передает ТАСС.

Компания зарегистрирована 15 мая, 100% "Иммунотехнологии" принадлежат ПАО "Сбербанк". Уставный капитал компании составляет 50 млн рублей.

Основным видом деятельности заявлена оптовая торговля фармацевтической продукцией.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что банк готов выдать грант российским научно-исследовательским центрам для разработки лекарства от коронавируса. В конце апреля сообщалось, что Сбербанк направляет более 3 млрд рублей, в том числе собранных топ-менеджерами и сотрудниками банка, на борьбу с пандемией, создание и производство вакцин и лекарств против COVID-19.

В мае в пресс-службе Сбербанка сообщили о запуске благотворительного проекта "Остановим коронавирус вместе" и объявили, что удвоят каждый вклад клиентов банка в эту программу. Отмечалось, что средства пойдут на поддержку российских проектов по созданию вакцины и лекарственных средств, предназначенных для борьбы с коронавирусом.

 
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