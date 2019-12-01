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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Сбербанк запустил новогоднюю акцию по вкладам в рублях

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В рамках акции предлагается два вклада — «Новогодний бонус» и «Выгодный старт».
Со 2 декабря запущена новогодняя акция Сбербанка по вкладам в рублях. Клиентам доступны вклады «Новогодний бонус» и «Выгодный старт».

Вклады открываются на следующих условиях:

- вклад «Новогодний бонус»

Дата начала приема — 02.12.2019. Дата окончания приема (включительно) — 15.01.2020. Ставка по вкладу на срок от 4 до 9 месяцев составит 4,85%, на срок 9
месяцев — 5,25%. Минимальная сумма вклада – 50 000 руб. Вклад не пополняемый.

- вклад «Выгодный старт»

Дата начала приема — 02.12.2019. Дата окончания приема (включительно) — 31.01.2020. Ставка по вкладу: на срок 6 месяцев — 5,00%, на срок 1 год — 5,50%,
на срок 1 год и 6 месяцев — 5,85%. Минимальная сумма вклада – 50 000 руб.

Вклад доступен для клиентов, которые в период с 20.10.2018 по 20.11.2019 не открывали срочные вклады 1. Вклад не пополняемый.

Подробные условия — на официальном сайте банка. 
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