Сбербанк выступил генеральным партнером юбилейного турнира по баскетбол 3х3 Samara Open
30 августа 2019 17:08
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Масштабное событие состоялось в Самаре 30 августа при поддержке Правительства Самарской области, Администрации г.о. Самара и Федерации баскетбола Самарской области. Участниками турнира стали более 270 команд из России, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Казахстана.
Сбербанк подготовил призы для победителей турнира в категории «Элит», а также для участников конкурса по броскам сверху Slamdunk contest. Также на площади Куйбышева, где проходил турнир, банк организовал промо-зону, на которой любой желающий мог сделать фото на память и получить сувенир.
«Для Сбербанка спорт – неотъемлемая часть корпоративной культуры. К здоровому образу жизни мы приобщаем как сотрудников, так и наших клиентов. В этом году мы поддерживаем юбилейный турнир Samara Open. Очень радует, что сегодня здесь собралось большое количество молодых людей, занимающихся спортом, ведущих здоровый образ жизни. Уверен, благодаря взаимодействию власти и бизнеса мы сможем сформировать культуру здорового образа жизни в регионе, - отметил управляющий Самарским отделением ПАО Сбербанк Константин Долонин.
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