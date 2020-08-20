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Сбербанк выпустил для Главного управления МЧС России по Самарской области зарплатные карты с индивидуальным дизайном

20 августа 2020 12:03
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На них изображены доблестные сотрудники третьего отряда Главного управления МЧС, выполнившие задание по тушению сложного пожара на одном из объектов области.
В канун 30-летия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в Самарском отделении Сбербанка выпустили уникальные зарплатные карты для сотрудников Главногоуправления МЧС России по Самарской области.

Карты национальной платёжной системы «МИР», эмитированные для ведомства в рамках зарплатного проекта, имеют индивидуальный дизайн. На них изображены доблестные сотрудники третьего отряда Главного управления МЧС, выполнившие задание по тушению
сложного пожара на одном из объектов области.

Для сотрудников ведомства уже выпущено 1200 зарплатных карт «МИР». Первую карту с уникальным дизайном в рамках рабочей встречи начальнику Главного управления МЧС России по Самарской области, генералу-майору внутренней службы Олегу Бойко вручил
управляющий Самарским отделением Сбербанка Константин Долонин.

Начальник Главного управления МЧС России по Самарской области, генерал-майор внутренней службы Олег Бойко:

«2020 год является знаменательным для МЧС России. Исполняется 30 лет со дня образования чрезвычайного ведомства. В честь этой важной даты Самарское отделение Сбербанка выпустило банковские карты для Главного управления с индивидуальным дизайном. На карте изображены сотрудники 3 отряда в период ликвидации пожара повышенной сложности, который случился в Самаре в июле этого года. Эти карты для наших сотрудников будут являться символом их мужественной и героической профессии. Благодарю руководство Самарского отделения Сбербанка за такое замечательное воплощение нашей идеи. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество и реализацию совместных планов».

Константин Долонин, управляющий Самарским отделением Сбербанка:
 
«При реализации этого проекта мы постарались учесть все пожелания Главного управления МЧС по Самарской области и в кратчайшие сроки разработали подходящий для ведомства дизайн банковских карт. Карты оснащены бесконтактной технологией оплаты, а их обслуживание для сотрудников будет полностью бесплатным. Уверен, новые карты станут дополнительным отличительным знаком всех доблестных сотрудников МЧС области».

Напомним, в прошлом году Сбербанк и Главное управление МЧС России по Самарской области заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Предметом соглашения стали развитие стратегического сотрудничества между Сбербанком и МЧС России, установление долгосрочных партнерских отношений, представляющих взаимный интерес при реализации государственной политики. 



Фото:    Роман Данилкин
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Минэкономразвития и инвестиций СО подготовило рейтинг муниципальных образований по исполнению показателей нацпроектов.   Политика региона
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Обсудили организацию вакцинации от гриппа и тестирования на COVID-19 на предприятиях региона.
20 августа 2020  09:19 
Виктор Кудряшов провёл заседание Самарской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
Обсудили организацию вакцинации от гриппа и тестирования на COVID-19 на предприятиях региона.  Политика региона
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Совещание по традиции началось с доклада об оперативной обстановке на территории региона начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Олега Бойко.
18 августа 2020  09:49 
Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание в Правительстве региона
Совещание по традиции началось с доклада об оперативной обстановке на территории региона начальника Главного управления МЧС России по Самарской области... Политика региона
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Прямая речь/Интервью
8 августа 2020  20:47 
Игорь Осинькин: "Игра для нас не сложилась, не получилась"
"Видимо, мы недостаточно поняли, что такое ФНЛ. Это лига, где команды не прощают ошибок. "  Спорт в регионе
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Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе
6 августа 2020  15:11 
Главный тренер "Крыльев" Игорь Осинькин: Я увидел много людей, по-настоящему любящих клуб
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе "Крыльев Советов".  Спорт в регионе
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Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
5 августа 2020  09:36 
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
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Новости Тольятти
19 августа 2020  16:33
АВТОВАЗ отменил приказ от 10 июня 2020 года о введении неполной 4-дневной рабочей недели с 31 августа.
АВТОВАЗ продолжит работу в 5-дневном режиме
АВТОВАЗ отменил приказ от 10 июня 2020 года о введении неполной 4-дневной рабочей недели с 31 августа.  Новости Тольятти
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19 августа 2020  12:19
На «Тольяттиазоте» безосновательно надеются спрятаться от вопросов по выводу средств за статусом ЗАО.
На общем собрании акционеров «Тольяттиазота» будет поставлен на голосование вопрос о прекращении публичного статуса компании
На «Тольяттиазоте» безосновательно надеются спрятаться от вопросов по выводу средств за статусом ЗАО. Новости Тольятти
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17 августа 2020  16:52
Сенсационность заключается в том, что «Томет» принадлежит контролируемым основными владельцами ТоАЗа офшорам.
В деле «Тольяттиазота» грядет очередная сенсация: владельцы завода банкротят фирму, в которой прятали выведенные активы
Сенсационность заключается в том, что «Томет» принадлежит контролируемым основными владельцами ТоАЗа офшорам.  Новости Тольятти
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