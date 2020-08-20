Сбербанк выпустил для ГУ МЧС Самарской области зарплатные карты с индивидуальным дизайном

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Карты национальной платёжной системы «МИР», эмитированные для ведомства в рамках зарплатного проекта, имеют индивидуальный дизайн. На них изображены доблестные сотрудники третьего отряда Главного управления МЧС России по Самарской области, выполнившие задание по тушению сложного пожара на одном из объектов области.Для сотрудников ведомства уже выпущено 1200 зарплатных карт «МИР». Первую карту с уникальным дизайном в рамках рабочей встречи начальнику Главного управления генералу-майору внутренней службы Олегу Васильевичу Бойко вручил управляющий Самарским отделением Сбербанка Константин Алексеевич Долонин.«2020 год является знаменательным для МЧС России. Исполняется 30 лет со дня образования чрезвычайного ведомства. В честь этой важной даты Самарское отделение Сбербанка выпустило банковские карты для Главного управления с индивидуальным дизайном. На карте изображены сотрудники 3 отряда в период ликвидации пожара повышенной сложности, который произошел в Самаре в июле этого года. Эти карты для наших сотрудников будут являться символом их мужественной и героической профессии. Благодарю руководство Самарского отделения Сбербанка за такое замечательное воплощение нашей идеи. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество и реализацию совместных планов», - отметил значимость события начальник Главного управления Олег Васильевич Бойко.«При реализации этого проекта мы постарались учесть все пожелания Главного управления МЧС по Самарской области и в кратчайшие сроки разработали подходящий для ведомства дизайн банковских карт. Карты оснащены бесконтактной технологией оплаты, а их обслуживание для сотрудников будет полностью бесплатным. Уверен, новые карты станут дополнительным отличительным знаком всех доблестных сотрудников МЧС области».Напомним, в прошлом году Сбербанк и Главное управление МЧС России по Самарской области заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Предметом соглашения стали развитие стратегического сотрудничества между Сбербанком и МЧС России, установление долгосрочных партнерских отношений, представляющих взаимный интерес при реализации государственной политики, передает пресс-служба облМЧС.