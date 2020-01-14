Сбербанк впервые представляет индексы Деда Мороза и Снегурочки

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Сбербанк и IT-компания «Платформа ОФД» в рамках проекта «СберДанные», проанализировав расходы россиян в период с 15 по 31 декабря 2019 года, впервые представляют индекс Деда Мороза и индекс Снегурочки, которые отражают финансовые траты мужчин и женщин накануне Нового года.Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, значение индекса Деда Мороза за 2019 год составило 41,7 пункта, последовательно увеличиваясь с 2017 года. Индекс Снегурочки составил 38,9 пункта.Если взять все потребительские категории и оценить среднедневной объем расходов, то в период с 25 по 31 декабря он был на 39,5% выше, чем в первые три недели месяца. Поэтому для расчета индекса была взята именно последняя неделя года.Две трети от всех расходов и мужчин и женщин перед Новым годом пришлись на покупки подарков —косметику, бытовую технику и гаджеты, игрушки, ювелирные изделия, абонементы в спортивные залы.Среднестатистические «Деды Морозы» потратили на подарки 10 800 руб., а «Снегурочки» — 8 438 руб. Это можно назвать рублевым эквивалентом индексов Деда Мороза и Снегурочки. Новогодний чек мужчин в среднем на 28% больше, чем женщин.«Снегурочки» на 3-4 дня раньше «Дедов Морозов» начали подготовку к праздникам. Уже 19−20 декабря женщины начали активнее покупать бытовую технику, косметику и ювелирные изделия.В основном мужчины откладывали покупки на последние несколько дней уходящего года. За неделю до Нового года становятся заметны их траты в магазинах детской одежды, также сильный пол предпочел заранее позаботиться о покупке абонементов в спортивные клубы на следующий год. На 31 декабря пришлось 7,5% мужских трат на цветы за весь декабрь 2019 года. «Снегурочки» же в этот день искали подарки в традиционно «мужских» категориях — магазинах спортивных товаров и мужской одежды (максимум дневных трат 6,4% и 6,5% соответственно).Совокупные расходы жителей России, связанные с празднованием Нового 2020 года, по оценке аналитиков «СберДанных», составили не менее 285 млрд рублей.