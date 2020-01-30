Сбербанк вошел в пятерку лучших работодателей для студентов
30 января 2020 15:28
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Сбербанк уделяет особое внимание трудоустройству и развитию молодых специалистов, в том числе банком запущен портал Sbergraduate, где выпускники
вузов могут найти стажировку или работу в Сбербанке. Ко Дню студента на портале был запущен карьерный марафон #Работай_на_будущее. Каждую
неделю до 21 февраля на сайте будут появляться лекции, обучающие игры и задания, которые помогут молодым людям подготовиться к стажировке или
первой работе.
Кроме того, банк проводит множество региональных проектов. Так в 2018 году в Самаре прошёл лекторий для студентов, где эксперты рассказали о том, какие
знания, умения и навыки будут полезны для работы в крупных IT-компаниях, и как эти знания применяются в реальном процессе производства и тестирования ПО. Более 800 студентов самарских ВУЗов приняли участие в мероприятии. Также Поволжский банк ПАО Сбербанк участвует в программе оплачиваемых
стажировок Sberseasons. Студенты могут выбрать стажировку по направлениям: Data Science, Data Engineering, Analytics, UX/UI Design, Java, JavaScript, системный и бизнес-анализ, экономика и финансы. Отбор желающих попасть на стажировку в Сбербанк проходит в несколько этапов: прием заявок, их рассмотрение, телефонное и очное интервью, выход на стажировку.
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