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Сбербанк вновь признан лучшим розничным банком страны

21 декабря 2020 19:04
67
Сбербанк получил сразу 7 наград премии RETAIL FINANCE AWARDS 2020.

Сбербанк получил сразу 7 наград премии RETAIL FINANCE AWARDS 2020.

Лучший розничный банк — проекты «Финансы просто», SberPay, «Образовательный кредит», «Плати QR», Social ID, «Сбер ID», «Цифровой сад», «Робот телемаркетинга», Take&Go, «Художники в СберБанк Онлайн», «Персонализированный интерфейс банкоматов».

Лучшее ИТ-решение для розничного банка — проект «Сбер ID». Это единый аккаунт для удобного и безопасного входа на площадки более чем 80 сервисов экосистемы Сбера и партнёров, включая Ситимобил, Delivery Club, Okko, СБЕР ЕАПТЕКУ и многие другие. Для входа достаточно ввести номер телефона, а затем подтвердить вход через push-уведомление, которое придёт в приложение СберБанк Онлайн; также можно войти по QR-коду. В Сбер ID используются надёжные технологические решения, которые обеспечивают высокий уровень безопасности.

Лучший социальный проект — проекты Social ID, «Образовательный кредит» и «Финансы просто».

Технология Social ID связывает любую действующую карту «Мир» с социальным идентификатором гражданина, который можно использовать для получения нефинансовых сервисов. Это избавляет клиентов от необходимости открытия новой карты.

Образовательный кредит, который Сбербанк запустил на новых условиях 25 августа 2020 года в соответствии с постановлением Правительства РФ, позволяет подросткам получить деньги на оплату образования в вузе своей мечты всего под 3% годовых. Выплата основного долга по кредиту начинается через 9 месяцев после окончания обучения — во время учёбы студенты платят только проценты. Уже 14,6 тыс. подростков получают образование на этих условиях. После обновления программы спрос на образовательные кредиты вырос вчетверо.

Проект «Финансы просто» помогает клиентам разобраться в тонкостях финансовых продуктов и сервисов, инвестирования и управления личным бюджетом. Во всех каналах Сбербанка клиентов информируют о том, как эффективно и безопасно пользоваться банковскими продуктами и сервисами, и, судя по контрольным тестам, клиенты банка действительно повысили свой уровень финансовой грамотности.

Креатив года — проект «Художники в СберБанк Онлайн». Благодаря проекту картины из коллекций ведущих музеев мира, таких как Государственный Эрмитаж и Третьяковская галерея, а также творчество молодых художников стали ближе более чем 64 млн пользователей СберБанк Онлайн. Проект стартовал во время пандемии коронавируса, когда любоваться картинами в музеях было невозможно. С тех пор банк выпустил три серии заставок-приветствий.

Лучшее ИТ-решение (категория «Выбор читателей») — проект «Робот телемаркетинга»: алгоритм искусственного интеллекта самостоятельно обзванивает клиентов, предлагая им продукты и услуги Сбера. Сервис не имеет аналогов по качеству работы: только 0,5% звонков переводится на оператора после общения с роботом. Каждый третий звонок Сбера совершается роботом.

Лучший розничный финансовый продукт — проект «Плати QR». В этом году банк запустил новый сценарий оплаты по QR-коду: необходимо всего лишь предоставить для сканирования продавцу свой персональный QR-код из мобильного приложения СберБанк Онлайн. Сервис удобен и клиентам, которые могут оплатить покупку, не имея с собой наличных или карты, в том числе смартфоном без NFC, и торговым точкам, которым для этого не требуется дополнительное оборудование.

Креатив года (категория «Выбор читателей») — проект «Цифровой сад». СберПервый, подразделение банка для состоятельных клиентов, и Visa в июле 2020 года представили образовательный проект об осознанном потреблении. В каждом выпуске эксперты рассказывают, как окружающие нас вещи формируют личность, образ жизни и среду. На платформе представлены видео-мастер-классы по дизайну, моде, искусству, гастрономии — гид по осознанному потреблению в разных сферах жизни, а также статьи о философии проекта и истории известных брендов.

Заместитель Председателя Правления Сбербанка Кирилл Царёв:

"Пять лет подряд Сбербанк признавался лучшим розничным банком страны по версии RETAIL FINANCE AWARDS. Мы рады, что и в этом году мы снова лидеры по совокупности инновационных проектов, которые нам удалось реализовать в сложнейший для всего мира пандемийный год. Все наши проекты-победители — это решения уровня самых лучших и передовых мировых практик, которые ежедневно востребованы нашими клиентами и направлены на то, чтобы взаимодействие с банком было простым и удобным".

Премия RETAIL FINANCE AWARDS учреждена бизнес-журналом The Retail Finance в 2007 году. Её цель — привлечь внимание профессионального сообщества к наиболее значимым достижениям в области развития финансового ретейла за год, вооружить участников лучшими практиками развития розничного финансового бизнеса, содействовать развитию цивилизованного финансового рынка.

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21 декабря на АО «Лада Запад Тольятти», которое входит в АО «АВТОВАЗ», началось серийное производство обновленного внедорожника LADA Niva Travel.
21 декабря 2020  15:20 
Дмитрий Азаров и Ив Каракатзанис запустили производство обновлённого автомобиля LADA Niva Travel
21 декабря на АО «Лада Запад Тольятти», которое входит в АО «АВТОВАЗ», началось серийное производство обновленного внедорожника LADA Niva Travel. Новости Тольятти
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Стало известно, где выявлены новые заболевшие коронавирусом в Самарской области
21 декабря 2020  13:24 
Стало известно, где выявлены новые заболевшие коронавирусом в Самарской области
59 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений. Здравоохранение
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Берегите себя! Губернатор Дмитрий Азаров обратился к представителям старшего поколения
21 декабря 2020  12:42 
Берегите себя! Губернатор Дмитрий Азаров обратился к представителям старшего поколения
Глава региона  отметил, что заболеваемость новой коронавирусной инфекцией продолжает расти. Особенно тяжело ее переносят люди старшего поколения. Социум
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В Самарской области за сутки на 21 декабря выявлено 305 заболевших коронавирусом
21 декабря 2020  12:22 
В Самарской области за сутки на 21 декабря нашли 305 заболевших коронавирусом
Общее количество заболевших составило 28335. Здравоохранение
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Акценты
21 декабря губернатор Самарской области работает в Тольятти.
21 декабря 2020  17:15 
Дмитрий Азаров проверил цены на продукты первой необходимости в магазинах Тольятти
 21 декабря губернатор Самарской области работает в Тольятти. Социум
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21 декабря на АО «Лада Запад Тольятти», которое входит в АО «АВТОВАЗ», началось серийное производство обновленного внедорожника LADA Niva Travel.
21 декабря 2020  15:20 
Дмитрий Азаров и Ив Каракатзанис запустили производство обновлённого автомобиля LADA Niva Travel
21 декабря на АО «Лада Запад Тольятти», которое входит в АО «АВТОВАЗ», началось серийное производство обновленного внедорожника LADA Niva Travel. Новости Тольятти
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В преддверии новогодних праздников самарцам напоминают о необходимости регистрации туристских групп
21 декабря 2020  11:54 
В преддверии новогодних праздников самарцам напоминают о необходимости регистрации туристских групп
Советы дает ГУ МЧС по Самарской области. Социум
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Прямая речь/Интервью
Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
21 декабря 2020  11:40 
Сергей Миронов: Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
Создание частных вытрезвителей в российских регионах приведёт к печальным последствиям, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В стране
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Выбрать одну из альтернативных специальных систем налогообложения необходимо связи с отменой ЕНВД
20 декабря 2020  15:40 
Виктор Кудряшов: "Времени остается немного. Пожалуйста, не откладывайте!"
Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов  обратился к предпринимателям региона с призывом в кратчайшие... Экономика региона
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В пятницу, 11 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проконтролировал ход строительства школы на 5-й просеке в Самаре, где по нацпроекту «Образование», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным, завершается возведение первого кор
11 декабря 2020  17:47 
Дмитрий Азаров о строительстве школы на Пятой просеке: «Подбираем ответственные команды и в срок реализуем проекты»
В пятницу, 11 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проконтролировал ход строительства школы на 5-й просеке в Самаре, где по нацпроекту... Экономика региона
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Новости Тольятти
21 декабря 2020  15:20
21 декабря на АО «Лада Запад Тольятти», которое входит в АО «АВТОВАЗ», началось серийное производство обновленного внедорожника LADA Niva Travel.
Дмитрий Азаров и Ив Каракатзанис запустили производство обновлённого автомобиля LADA Niva Travel
21 декабря на АО «Лада Запад Тольятти», которое входит в АО «АВТОВАЗ», началось серийное производство обновленного внедорожника LADA Niva Travel. Новости Тольятти
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20 декабря 2020  16:50
Автомобиль является точной копией сошедшего полвека назад с конвейера транспортного средства.
Памятник легендарной "копейке" открыли в Тольятти
Автомобиль является точной копией сошедшего полвека назад с конвейера транспортного средства. Новости Тольятти
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18 декабря 2020  14:30
Благодаря росту российского автомобильного рынка России во 2-ом полугодии 2020 года.
Работники «АВТОВАЗа» получат премии
Благодаря росту российского автомобильного рынка России во 2-ом полугодии 2020 года. Новости Тольятти
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