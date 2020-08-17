Сбербанк узнал, как менялся интерес к темам долгосрочных накоплений, планирования бюджета и пенсий среди интернет-пользователей

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Повышенный интерес к информации о накоплениях, инвестициях и сбережениях россияне начали проявлять с марта 2020 года. Одной из самых волнующих тем стала пенсионная. Пик запросов со словом «пенсия» пришелся на апрель-май 2020 года: за два месяца этой темой интересовались 6,6 млн раз — на 40% больше, чем в начале года. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество подобных запросов выросло на 77%.При этом россиян интересуют не столько пенсионные баллы и размер государственных выплат, сколько способы самостоятельных накоплений. Вместе со словом «пенсия» чаще всего ищут «как накопить на старость». Популярны также поисковые запросы «накопления» (564 тыс.) и «сбережения» (2,9 млн): этими темами в апреле 2020 года интересовались почти вдвое чаще, чем в январе. Количество запросов «как копить» с начала года увеличилось на 30% и в апреле достигло 87 тыс.Вырос и интерес к планированию бюджета: людям важно не только научиться копить и грамотно распоряжаться своими сбережениями, но также избавиться от вредных финансовых привычек, которые «проедают» бюджет. В апреле интернет- пользователей в четыре раза чаще, чем в начале года, интересовала информация по теме «семейный бюджет» (258 тыс.), на 30% больше люди интересовались «личными финансами» (49 тыс.). Количество запросов «как составить бюджет» с января выросло более чем на 600% и в на пике (в апреле) составило 154 тыс.Резкий рост интереса к темам сбережений и семейного бюджета также наблюдался весной 2019 года. Это можно объяснить тем, что перед сезоном отпусков семьи задумываются о дополнительных накоплениях и урезании своих трат. Так, «сбережения» интересовали пользователей на 45% чаще, а «семейный бюджет» — на 81%. Рост интереса к этим темам за год составил 193% и 250% соответственно.Вместе с тем во время самоизоляции россияне интересовались не просто формированием сбережений, но способами их приумножения. Так, количество поисковых запросов «инвестиции» (1,3 млн) и «куда вложить деньги» (59 тыс.) с января по апрель выросло на 91% и 50% соответственно, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось примерно в 2,5 раза. Интерес к «финансовой подушке безопасности» в апреле 2020 года вырос более чем на 200% с начала пандемии и на 354% по сравнению с апрелем 2019 года.