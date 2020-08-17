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Повышенный интерес к информации о накоплениях, инвестициях и сбережениях россияне начали проявлять с марта 2020 года.
Сбербанк узнал, как менялся интерес к темам долгосрочных накоплений, планирования бюджета и пенсий среди интернет-пользователей
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Сбербанк узнал, как менялся интерес к темам долгосрочных накоплений, планирования бюджета и пенсий среди интернет-пользователей

17 августа 2020 12:43
252
Повышенный интерес к информации о накоплениях, инвестициях и сбережениях россияне начали проявлять с марта 2020 года.
НПФ Сбербанка сравнил поисковые запросы интернет-пользователей за первые полугодия 2019-го и 2020 годов, чтобы выяснить, как менялся интерес россиян к темам долгосрочных накоплений, планирования бюджета и пенсий. Оказалось, что пользователи Рунета в первые шесть месяцев 2020 года на 77% чаще интересовались «пенсионными сбережениями», чем годом ранее. А количество запросов со словами «финансовая подушка безопасности» в апреле-мае 2020 года выросло в два раза по сравнению с январем.

Повышенный интерес к информации о накоплениях, инвестициях и сбережениях россияне начали проявлять с марта 2020 года. Одной из самых волнующих тем стала пенсионная. Пик запросов со словом «пенсия» пришелся на апрель-май 2020 года: за два месяца этой темой интересовались 6,6 млн раз — на 40% больше, чем в начале года. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество подобных запросов выросло на 77%.

При этом россиян интересуют не столько пенсионные баллы и размер государственных выплат, сколько способы самостоятельных накоплений. Вместе со словом «пенсия» чаще всего ищут «как накопить на старость». Популярны также поисковые запросы «накопления» (564 тыс.) и «сбережения» (2,9 млн): этими темами в апреле 2020 года интересовались почти вдвое чаще, чем в январе. Количество запросов «как копить» с начала года увеличилось на 30% и в апреле достигло 87 тыс.

Вырос и интерес к планированию бюджета: людям важно не только научиться копить и грамотно распоряжаться своими сбережениями, но также избавиться от вредных финансовых привычек, которые «проедают» бюджет. В апреле интернет- пользователей в четыре раза чаще, чем в начале года, интересовала информация по теме «семейный бюджет» (258 тыс.), на 30% больше люди интересовались «личными финансами» (49 тыс.). Количество запросов «как составить бюджет» с января выросло более чем на 600% и в на пике (в апреле) составило 154 тыс.

Резкий рост интереса к темам сбережений и семейного бюджета также наблюдался весной 2019 года. Это можно объяснить тем, что перед сезоном отпусков семьи задумываются о дополнительных накоплениях и урезании своих трат. Так, «сбережения» интересовали пользователей на 45% чаще, а «семейный бюджет» — на 81%. Рост интереса к этим темам за год составил 193% и 250% соответственно.

Вместе с тем во время самоизоляции россияне интересовались не просто формированием сбережений, но способами их приумножения. Так, количество поисковых запросов «инвестиции» (1,3 млн) и «куда вложить деньги» (59 тыс.) с января по апрель выросло на 91% и 50% соответственно, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось примерно в 2,5 раза. Интерес к «финансовой подушке безопасности» в апреле 2020 года вырос более чем на 200% с начала пандемии и на 354% по сравнению с апрелем 2019 года. 
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В октябрьской школе №11 готовятся к открытию первого в городе центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
17 августа 2020  12:17 
В новом учебном году в Октябрьске будет работать первая «Точка роста»
В октябрьской школе №11 готовятся к открытию первого в городе центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».  Образование
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В Самаре с 13 по 16 августа состоялся чемпионат России по велоспорту- шоссе. В соревнованиях участвовали более 200 спортсменов из различных регионов страны.
17 августа 2020  10:40 
Президент федерации велоспорта России: «Самара организовала чемпионат страны на 10 баллов из 10»
В Самаре с 13 по 16 августа состоялся чемпионат России по велоспорту- шоссе. В соревнованиях участвовали более 200 спортсменов из различных регионов страны.  Спорт в регионе
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Возглавляет совет губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, что, с одной стороны, расширяет возможности консорциума, а с другой, свидетельствует о серьезности контроля за работой НОЦ.
14 августа 2020  16:55 
Для состава набсовета НОЦ «Инженерия будущего» подобрали рабочую формулу
Возглавляет совет губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, что, с одной стороны, расширяет возможности консорциума, а с другой, свидетельствует о... Образование
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Прямая речь/Интервью
8 августа 2020  20:47 
Игорь Осинькин: "Игра для нас не сложилась, не получилась"
"Видимо, мы недостаточно поняли, что такое ФНЛ. Это лига, где команды не прощают ошибок. "  Спорт в регионе
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Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе
6 августа 2020  15:11 
Главный тренер "Крыльев" Игорь Осинькин: Я увидел много людей, по-настоящему любящих клуб
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе "Крыльев Советов".  Спорт в регионе
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Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
5 августа 2020  09:36 
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
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Новости Тольятти
17 августа 2020  14:50
В розничных магазинах LADA Dеталь скидка составит 10% на запчасти до 10 000 рублей или рассрочка на 4 месяца на их покупку.
Скидки и рассрочка на сервис и оригинальные детали LADA
В розничных магазинах LADA Dеталь скидка составит 10% на запчасти до 10 000 рублей или рассрочка на 4 месяца на их покупку.  Новости Тольятти
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13 августа 2020  15:14
Изобретение поможет людям с ограниченными возможностями быть более мобильными.
Резидент технопарка «Жигулевская долина» создал приставку для механических инвалидных колясок
Изобретение поможет людям с ограниченными возможностями быть более мобильными.  Новости Тольятти
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13 августа 2020  12:21
Тольяттинский Дворец бракосочетаний открылся после капремонта
Тольяттинский Дворец бракосочетаний открылся после капремонта
 За четверть века в этом дворце свои отношения зарегистрировали более 55 тысяч пар – причем не только жители России, но и даже других стран.  Новости Тольятти
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