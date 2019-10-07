Сбербанк упрощает получение ипотеки: трудовая книжка больше не нужна
7 октября 2019 16:28
23
- Процедура запроса и предоставления в банк данных из выписки ПФР занимает не более 5 минут
Сбербанк запускает новый̆ сервис, с помощью которого клиенты банка при оформлении заявки на ипотеку на DomClick.ru могут получить онлайн выписку из Пенсионного Фонда России для подтверждения занятости.
Для этого клиенту при заполнении заявки на ипотеку на сайте DomClick.ru надо ввести свой номер СНИЛС, получить смс с информацией̆ о заказе и направить
ответное смс для подтверждения заказа выписки ПФР. Данные автоматически направляются в Сбербанк, а клиент может продолжить заполнение заявки. Процедура запроса и предоставления в банк данных из выписки ПФР занимает не более 5 минут.
Ранее для подтверждения занятости клиенту нужно было предоставлять заверенную работодателем копию трудовой̆ книжки. Этот процесс занимал до 3-х рабочих дней.
Новая услуга позволит клиентам, которым необходимо подтвердить занятость при оформлении ипотеки, собрать нужные документы и подать заявку в банк быстро и удобно. Зарплатным клиентам Сбербанка подтверждать занятость при оформлении ипотеки не нужно.
Подать заявку на ипотеку можно онлайн на DomClick.ru.
Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик»:
«Сбербанк постоянно улучшает сервисы и старается сделать жизнь своих клиентов чуть проще. Теперь при оформлении ипотеки не нужно брать на работе копию трудовой̆ книжки, везти ее в банк, тратить свое время. Мы уверены, что новая услуга поможет клиентам банка быстрее получить ипотеку и приобрести собственное жилье».
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