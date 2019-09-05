Сбербанк сократил время выдачи банковской гарантии с 4 дней до 2 часов

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Сбербанк начал предоставлять банковские гарантии в режиме реального времени, без посещения офиса банка и предоставления документов на бумажных носителях, на основании анкеты-заявки с указанием номера закупки/аукциона для клиентов малого и микро бизнеса — участников торгов в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-П. До настоящего момента на предоставление этой услуги уходило до 4-х рабочих дней. Обновленный процесс занимает 2 часа.«Новый сервис облегчит бизнес 360 тысячам участникам закупок. Ежеквартально Сбербанк предоставляет клиентам малого и микробизнеса 10 тысяч гарантий на 7 млрд руб. Благодаря электронному документообороту между клиентом и банком получить гарантию сегодня значительно легче и быстрее, чем еще месяц назад».