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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Сбербанк сократил время выдачи банковской гарантии с 4 дней до 2 часов

5 сентября 2019 15:28
48
Гарантия предоставляется без посещения офиса банка и предоставления документов на бумажных носителях.
- Гарантия предоставляется без посещения офиса банка и предоставления документов на бумажных носителях.
- Для клиентов банка – по одному документу.
- Услуга доступна онлайн для юрлиц и индивидуальных предпринимателей, участвующих в торгах.

Сбербанк начал предоставлять банковские гарантии в режиме реального времени, без посещения офиса банка и предоставления документов на бумажных носителях, на основании анкеты-заявки с указанием номера закупки/аукциона для клиентов малого и микро бизнеса — участников торгов в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-П. До настоящего момента на предоставление этой услуги уходило до 4-х рабочих дней. Обновленный процесс занимает 2 часа.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка, руководитель блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес»:

«Новый сервис облегчит бизнес 360 тысячам участникам закупок. Ежеквартально Сбербанк предоставляет клиентам малого и микробизнеса 10 тысяч гарантий на 7 млрд руб. Благодаря электронному документообороту между клиентом и банком получить гарантию сегодня значительно легче и быстрее, чем еще месяц назад». 
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