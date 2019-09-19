Сбербанк снизил ставки по вкладам
19 сентября 2019 23:48
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Так, максимальная рублевая ставка по рублевому вкладу "Сохраняй" снизилась на 0,05 процентного пункта, до 5%. Такие условия клиент банка может получить, если откроет вклад на 6-12 месяцев на сумму от 400 тысяч рублей. При этом при открытии вклада на более долгий срок, например, на 3 года, ставка будет составлять уже 4,75%, до снижения она была 5,05%.
Банк снизил ставки и на вклад "Пополняй" - максимальная ставка по рублевым вкладам уменьшилась до 4,6% с 4,7%. Такие условия можно получить при открытии вклада на 6-12 месяцев на сумму от 400 тысяч рублей. Максимальная ставка по вкладу "Управляй" в рублях снизилась до 4,3% с 4,4%, такие условия клиент может получить при открытии вклада от 400 тысяч рублей на 6-12 месяцев.
Если клиент открывает вклад "Сохраняй" в долларах, то теперь максимальная ставка, на которую он может рассчитывать, составляет 0,85% при условии, что вклад открыт на 1-2 года и сумма - от 20 тысяч долларов. До снижения ставка при открытии вклада на этих же условиях составляла 1,25%.
Ставки на долларовые вклады "Пополняй" также претерпели изменения. Максимальная ставка по ним была снижена до 0,5% с 0,85% для вкладов на 1-2 года и от 20 тысяч долларов.
Сбербанк последний раз снижал ставки по рублевым вкладам в начале июля, тогда же банк снизил ставки и по долларовым вкладам. Позже, в начале августа, банк еще раз снизил ставки по вкладам в долларах.
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