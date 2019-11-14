Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам

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Так, например, в рамках продукта «Потребительский кредит без обеспечения» фиксированная ставка по кредитам на сумму от 1 млн руб. составит 11,9%.Кредиты от 300 тыс. до 1 млн руб. предлагаются по ставкам в диапазоне 11,9%–16,9%, кредиты от 30 до 300 тыс. руб. доступны по ставкам в диапазоне 12,9%–19,9%.Специальные условия в рамках новогодней акции Сбербанка действуют для следующих продуктов: «Потребительский кредит без обеспечения»,«Потребительский кредит на рефинансирование» и «Потребительский кредит под поручительство».Подать заявку на потребительский кредит можно в мобильном приложении и веб-версии интернет-банка «Сбербанк Онлайн» или в отделении банка.