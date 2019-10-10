Сбербанк расширяет сотрудничество с самарскими ВУЗами

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Соглашения предполагают проведение совместной работы в части участия специалистов банка в образовательном процессе, проведение и организация практик для студентов ВУЗов на базе банка. Также планируется реализация профессиональных образовательных программ, направленных на подготовку кадров для банка, организации совместных исследований и научно-образовательных проектов.«Сбербанк обладает большим опытом в вопросах экономики и права. Мы готовы делиться нашими знаниями и компетенциями, помогать совершенствовать образовательные программы в ВУЗах, растить высококвалифицированные кадры и создавать молодым талантам возможности для успешного карьерного старта. Подписанные сегодня соглашения позволят нам расширить сотрудничество с ведущими высшими учебными заведениями области для достижения наших общих целей».Напомним, в начале августа Сбербанк заключил соглашение о сотрудничестве с Правительством Самарской области, предметом которого стала реализациясовместных проектов и мероприятий, направленных на создание и развитие кадрового потенциала региона.