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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Сбербанк расширил линейку онлайн-сервисов по управлению номинальными счетами для зачисления социальных выплат

15 июля 2019 14:10
127
Владельцы номинальных счетов теперь могут совершать операции не только в веб-версии, но и в мобильном приложении Сбербанк Онлайн.
- Владельцы номинальных счетов теперь могут совершать операции не только в веб-версии, но и в мобильном приложении Сбербанк Онлайн.
- Сервис позволяет, не посещая отделение банка, перечислять средства с номинального счета на другой счет или банковскую карту, просматривать и распечатывать реквизиты счета, перечислять на него социальные выплаты с других счетов.

Владельцы номинальных счетов для зачисления социальных выплат теперь могут совершать операции в мобильном приложении Сбербанк Онлайн (на платформах iOS и Android). Напомним, что ранее, в декабре 2018 года, Сбербанк сделал этот сервис доступным в веб-версии Сбербанк Онлайн.

Новый сервис позволяет в режиме онлайн, не посещая отделение банка, перечислять средства с номинального счета на другой счет или банковскую карту
(и потом, при необходимости, снимать их в банкомате), просматривать и распечатывать реквизиты счета для предоставления их в орган, осуществляющий
выплату социальных средств, предназначенных на содержание подопечного (бенефициара по номинальному счету).

Кроме того, на номинальный счет можно перечислять с других счетов алименты, выплаты по возмещению вреда здоровью и возмещению вреда, понесенного в
случае смерти кормильца, а также выплаты на содержание бенефициара. Подробно с условиями номинального счета можно ознакомиться на сайте Сбербанка.

Дмитрий Огуряев, директор дивизиона «Государственные продукты и сервисы» Сбербанка:

«Развивая онлайн-сервисы для наших клиентов — законных представителей подопечных, — мы экономим их время, которое они теперь могут потратить на более важные вещи». 
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