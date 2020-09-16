Сбербанк провёл платёж корпоративного клиента в Северном ледовитом океане 

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Сбербанк разработал для корпоративных клиентов технологию облачной усиленной электронной подписи через мобильное приложение, которая позволяет проводить платежи без стандартных смс-сообщений. Первый такой платёж был проведен в Северном ледовитом океане, сообщает Прайм со ссылкой на РИА Новости.



По сообщению информационного агентство, заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов, рассказал, что в банк обратился клиент, которому потребовалось провести платеж, однако он находился буквально посреди Северного Ледовитого океана, где сотовая связь не ловила, а потому подтвердить операцию стандартным способом, через код в смс-сообщении, возможности не было.



"Мы считаем своей обязанностью помогать нашим клиентам в любых, самых нестандартных ситуациях. И, не вдаваясь в глубинные технические подробности, мы буквально за пару дней сделали доступной для этого клиента инновационную технологию облачной усиленной электронной подписи через мобильное приложение", - сказал Анатолий Попов. В планах банка до конца года начать масштабировать данный сервис.



Зампред Сбербанка Анатолий Попов добавил, что благодаря данной технологии теперь нет необходимости иметь сим-карту и ждать смс-сообщения для подписания как простых рублёвых платежек, так и в дальнейшем более сложных документов.