Сбербанк провел семинар об эмоциональном интеллекте для учителей школ Самарской области
10 апреля 2019 14:36
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«Мир стремительно меняется и предъявляет новые требования к компетенциям, навыкам, которыми дети должны обладать по завершению
школьной программы. Именно поэтому важно развивать внутреннюю мотивацию, в частности через эмоциональный интеллект, со школьной скамьи. Это ставит новые задачи и перед учителями. Чтобы обеспечить их необходимыми инструментами для работы с детьми, Сбербанк организовал семинар Дэвида Карузо, одного из основателей теории эмоционального интеллекта», – комментирует Председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк Александр Анащенко.
Участниками семинара стали 50 преподавателей школ Самарской области. Дэвид Карузо рассказал о возможностях сознательного управления эмоциями и их использования в решении управленческих задач, при работе с учениками.
«Выступление Дэвида Карузо натолкнуло на мысль наполнить комплексную программу подготовки учеников регулярными занятиями по эмоциональному интеллекту. Помимо технических и инженерных компетенций, детям нужно развивать навыки командной работы. В современном мире они сталкиваются с разными людьми и должны уметь находить с ними общий язык, должны понимать свои эмоции и научиться вырабатывать оптимальные решения, и здесь важна роль эмоционального интеллекта», – комментирует Елена Безгласная, участник мероприятия, представитель регионального детского технопарка Кванториум.
В конце марта 2019 года Поволжский банк ПАО Сбербанк и Министерство образования и науки Самарской области обозначили основное направление регионального сотрудничества в области образования — развитие личностного потенциала школьников. Данная программа направлена на постановку жизненных целей и достижения их за счет умения управлять своим мышлением, эмоциями, поведением, взаимодействием с другими людьми.
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