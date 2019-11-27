Сбербанк проанализировал траты россиян на ЖКХ
27 ноября 2019 15:16
66
- Это на 3% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
- Самый высокий темп роста цен — в Белгородской области. В шести регионах зафиксировано снижение суммы платежей.
- Самая высокая стоимость услуг ЖКХ сохраняется в районах Крайнего Севера и востока, малозаселенных регионах.
- В среднем на оплату ЖКХ уходит 9% совокупных расходов семьи.
- По сравнению с I полугодием 2018 г. доля трат на ЖКХ в расходах практически не изменилась.
- Уровень задолженности за коммунальные услуги напрямую связан с долей ЖКХ в общих расходах домохозяйства.
- Безналичные транзакции составляют 85% всех платежей за услуги ЖКХ.
Сбербанк проанализировал, сколько платят россияне за услуги ЖКХ. В исследовании «СберДанных» (инициатива Сбербанка по анализу и обработке больших данных) аналитики сфокусировались на медианных, то есть наиболее типичных величинах. В оценку стоимости ЖКХ включены траты на газ, электроэнергию, водоснабжение, тепловую энергию, а также капитальный ремонт.
По итогам девяти месяцев 2019 г. медианные расходы домохозяйства на ЖКХ составили 3826 руб. в месяц. Это на 3% выше, чем годом ранее. Это в целом соответствует уровню индексации тарифов, предусмотренной правительством. Однако в некоторых регионах платежи на жилищно-коммунальные услуги растут существенно быстрее. Чаще всего рост трат выше среднего уровня связан с реформой в сфере утилизации отходов («мусорная реформа»), а также, в некоторых случаях, с изменением методологии в учете потребления энергии.
На общем фоне особенно выделяются Белгородская и Кировская области, где россияне в этом году тратят соответственно на 17,5% и 15,6% больше, чем в 2018 г. В Белгородской области проявляет себя существенный рост тарифов на водоснабжение и водоотведение в ряде населенных пунктов. С высокой вероятностью регион останется в «лидерах» рейтинга, так как с 1 декабря 2019 г. планируется повышение цен на воду в самом Белгороде, причем сразу на 42%.
В Кировской области прирост платежа, по-видимому, связан с дополнительными издержками на масштабную реконструкцию инфраструктуры теплоснабжения в административном центре региона. Городские теплосети были переданы в концессию Кировской теплоснабжающей компании в июне 2019 г., что предполагает аренду с условием обязательной модернизации.
В топ-10 по скорости подорожания ЖКХ попали также Санкт-Петербург и Ленинградская область с показателем 8,3%. Это существенно выше Москвы (5,1%), хотя для обеих столиц закладывалась примерно одинаковая индексация. В шести регионах при этом, по данным аналитиков «СберДанных», зафиксировано снижение платежа.
В III кв. 2019 г. платежи россиян оказались ниже, чем в первом полугодии из-за сезонного фактора и составили 3127 руб. В те же месяцы 2018 г. самые высокие суммы трат на ЖКХ традиционно зафиксированы на северо-востоке России. Это связано как с общим уровнем цен в этой части страны, так и с относительно низкой плотностью населения. В III кв. 2019 г. тройка лидеров по стоимости услуг ЖКХ состоит именно из таких субъектов. На четвертом месте ожидаемо расположились Москва и Московская область, далее, менее ожидаемо, — Нижегородская область.
Наиболее весомыми затраты на ЖКХ оказались для жителей Рязанской области (13,1% от расходов на потребление). За ней следуют дальневосточные регионы: Чукотский АО, Еврейская АО и Камчатский край с показателями 12,7%, 12,6% и 12,6% соответственно. При этом в Камчатском крае высокая доля коммунальных услуг в расходах обусловлена высокой стоимостью самих услуг: медианные затраты на ЖКХ по итогам девяти месяцев 2019 г. составили 7983 руб. Это один из самых высоких показателей по стране. В Рязанской области и Еврейской автономной области услуги ЖКХ значительно дешевле (3337 руб. и 4018 руб. соответственно). Их высокая доля в расходах домашнего хозяйства связана с низким уровнем потребления в этих регионах. В среднем по стране семья тратит на ЖКХ 9% своего бюджета.
По сравнению с первым полугодием 2018 г. относительная стоимость услуг ЖКХ осталась практически неизменной. Однако в некоторых регионах наблюдаются значимые изменения. Так, в Республике Хакасия доля выросла на максимальную среди всех регионов величину — 1,7 п. п. (с 4,4% до 6,2%). Но, несмотря на такой рост, доля коммунальных платежей в регионе остается наименьшей по стране. Обратная ситуация характерна для Ямало-Ненецкого АО: относительная стоимость упала на 2,7 п. п. и составила 7,2% в потребительских расходах.
Высокие относительные траты на ЖКХ ожидаемо оказались значимым фактором просрочки платежей по коммунальным услугам. В целом по стране наблюдается зависимость между долей данной категории расходов в бюджете семьи и объемом задолженности, выраженным как доля от средних ежемесячных расходов домохозяйства.
В сфере жилищно-коммунальных услуг устойчиво фиксируется высокий уровень безналичных платежей. С начала 2018 г. он увеличился на 5,2 п.п. и к концу III кв. 2019 г. достиг 85,3%. При этом доля безналичных транзакций в целом по стране составила 48,7%. В значительной степени это объясняется удобством совершения транзакций. Один из ключевых драйверов, определяющих уход от наличных средств, — QR-код. Пользователи уже оценили удобство использования этого инструмента вместо набора номеров счетов и сумм вручную. Порядка двух третей от всех оплат в Мобильном банке (63%) и через банкоматы (68%) осуществляется с использованием штрих-кодов.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
27 ноября 2019 11:35
Сумма составила более 700 миллионов рублей. Экономика региона
126
26 ноября 2019 10:36
С октября прошлого 2018 года 1 кв. метр подорожал на 1 364 рубля или 2,31%. Экономика региона
260
25 ноября 2019 13:18
Завод Электрощит начал свою историю более 75 лет назад. Несмотря на такой солидный возраст, он и сегодня является современным, высокотехнологичным, динамично... Экономика региона
114
Финансы и Банки
27 ноября 2019 15:16
В оценку стоимости ЖКХ включены траты на газ, электроэнергию, водоснабжение, тепловую энергию, а также капитальный ремонт. Финансы и Банки
66
26 ноября 2019 15:12Единый центр залога дает кредит на любые нужды даже с плохой кредитной историей
Чтобы получить займ под залог недвижимости нужно быть совершеннолетним, и к тому же владельцем жилья (дом, квартира). Финансы и Банки
39
26 ноября 2019 13:36
Ранее возможность смены номера для уведомлений появилась в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» Финансы и Банки
232
Строительство
27 ноября 2019 12:32
Как сообщил глава Октябрьского района Александр Кузнецов, строитель прислал документы в районную администрацию на согласование. Строительство
113
27 ноября 2019 12:23
СОФЖИ подготовлен отчет о ситуации на рынке недвижимости Самары в октябре 2019 года. Строительство
108
26 ноября 2019 11:18
Рабочие уже успели возвести часть здания. Строительство
1330
Материалы и технологии
2 ноября 2019 18:00Применение мрамора
Мрамор – природный камень, состоящий из карбоната кальция, кальцита, доломита и примеси других минералов и веществ, которые влияют на его дополнительные... Материалы и технологии
175
1 ноября 2019 17:50В каждом торговом центре должна быть мощная система вентиляции
В любом торговом центре постоянно находится не только много посетителей, но и разного обслуживающего персонала. Материалы и технологии
121
22 октября 2019 21:23
Установочные кольца — это тип деталей, широко используемых в приборостроении, машиностроении, автомобильной промышленности и других отраслях, связанных с... Материалы и технологии
176
Налоги
14 сентября 2019 12:23Что такое 1С бухгалтерия
С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов. Налоги
362
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
987
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
2010
Бизнес
26 ноября 2019 23:56
Потерять этого клиента подрядчики не могли, но и в правоохранительные органы почему-то не шли. Бизнес
281
25 ноября 2019 15:41
Один из крупнейших российских заводов по производству сэндвич-панелей стал достоянием истории. Все сотрудники «Тепланта» уволены. Бизнес
2318
20 ноября 2019 17:54
18 ноября в посольстве Италии в Москве Итало-Российская торговая палата вручила награды лучшим итальянским ресторанам России. Бизнес
352
Новости компаний
27 ноября 2019 09:38
Поставщик газа планирует сократить время ожидания клиентов для получения услуги. Новости компаний
181
26 ноября 2019 19:45
"Причина отзыва транспортных средств заключается в том, что из-за скручивающего смещения может сойти с креплений выступ накладки задней колесной арки." Новости компаний
270
26 ноября 2019 18:39
Самыми популярными местами среди самарцев минувшей зимой были набережная с большим катком и лыжными тропами через Волгу, парк Гагарина и пл. Куйбышева. Новости компаний
270
26 ноября 2019 10:42
С начала года на теплосетевых объектах АО «Предприятие тепловых сетей» было совершено свыше 120 случаев краж. Новости компаний
276
IT и Коммуникации
26 ноября 2019 15:15Вместе с покупкой нового смартфона стоит задумать и о выборе оригинального чехла для него
Чаще всего чехол покупают сразу же вместе с телефоном, чтобы сохранить свой гаджет в целости, как можно дольше. IT и Коммуникации
35
22 ноября 2019 18:59Современная игрушка для мальчиков и взрослых мужчин, которые любят играть в войны – бластер Нерф
Новая и очень оригинальная игра, которая нравится не только детям, но и взрослым - бластер Нерф для мальчиков . IT и Коммуникации
70
16 ноября 2019 09:17Быстрый и качественный ремонт компьютеров
Для многих современных людей поломка ноутбука или компьютера является трагедией. IT и Коммуникации
67
Транспорт
26 ноября 2019 12:00
Речь идет об изготовлении двух головных и двух промежуточных современных вагонов серии 81-714.6/717.6 к апрелю 2020 года. Транспорт
222
25 ноября 2019 13:43
Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей. Транспорт
347
23 ноября 2019 11:49
Стоимость модели на российском рынке составит 450 тыс. рублей. Транспорт
614
22 ноября 2019 19:15
В оба направления. Транспорт
539
Предпринимательство
20 ноября 2019 19:12
Все желающие стать индивидуальным предпринимателем люди задаются вопросом «Как открыть ИП?». Предпринимательство
296
4 октября 2019 15:17Печать каталогов в типографии — какие плюсы услуги?
Реклама — двигатель торговли.Чем ярче и качественнее она будет — тем больше обратит на себя внимание покупателя и увеличит его лояльность к торговой... Предпринимательство
255
28 августа 2019 00:19
Инвестирование в интернете – тема, которая актуальна для многих современных пользователей. Ни для кого не секрет, что нынешняя жизнь немыслима без всемирной... Предпринимательство
420
Видео
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
358
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
322
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
600
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
872
1 ноября 2019 13:31
Очевидица записала видео инцидента. Происшествия
752
31 октября 2019 12:48
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей. Происшествия
498
Фоторепортажи
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
352
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
563
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1731
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2255
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1542
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1879
Мероприятия