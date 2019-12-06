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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Сбербанк присоединится к налоговому мониторингу

6 декабря 2019 15:38
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В рамках подготовки к переходу на налоговый мониторинг крупнейший банк страны разработал специальный налоговый портал.
С 1 января 2020 года Сбербанк присоединится к налоговому мониторингу. В рамках подготовки к переходу на налоговый мониторинг крупнейший банк страны разработал специальный налоговый портал. Выбранная банком модель информационного взаимодействия построена на принципах цифрового налогового администрирования.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Налоговый мониторинг сегодня — это современная форма налогового контроля, успешно внедренная ФНС России и направленная на развитие партнерских отношений с бизнесом. Такая модель сотрудничества соответствует концепции сервисного государства и является примером совершенствования системы государственного управления в России».

Михаил Мишустин, руководитель ФНС России:

«Мы меняемся, потому что меняется мир вокруг нас. Он становится цифровым. На первое место выходят технологии, которые трансформируют и модели бизнеса, и модели контроля. Скорость, точность и высокий уровень сервиса — вот что позволит нам гарантировать высокое качество государственного налогового контроля. В этом смысле налоговый мониторинг для нас — эффективный инструмент в достижении поставленной цели».

Новая технологическая платформа обеспечит налоговой службе онлайн-доступ к данным налогового и бухгалтерского учета банка. Также для налогового
инспектора станут доступны расширенные функции прогнозирования и факторного анализа налоговой базы.

Банк, со своей стороны, сможет получать мотивированные мнения налогового органа по планируемым и совершенным сделкам. При этом продолжительность закрытия налогового периода сократится в три раза.

Расширенное взаимодействие со службой позволит не только в десятки раз увеличить скорость проверки миллионов транзакций, но и обеспечит максимальную точность налогового контроля и своевременную уплату налогов и сборов. Такой подход обеспечит банку определенность в отношении фискальной нагрузки и существенно сократит административные издержки за счет отказа от традиционных проверок. 
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