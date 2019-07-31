Сбербанк приобрёл логистический агрегатор Shiptor

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Shiptor обладает полным пакетом логистических услуг: собственными IT-системами, курьерской службой, фулфилмент-центром для малого и микро-бизнеса. Компания действует как полноценный логистический и транспортный партнер, обеспечивая фулфилмент и решая все задачи по сопровождению заказов для интернет-магазинов: хранение, обработку и упаковку товаров на складе, логистику и прием платежей.«Приобретение компании-агрегатора — важный шаг на пути реализации стратегии по выходу банка на рынок логистики. Логистическая платформа дополнит существующие и перспективные экосистемные решения Сбербанка доступной, прозрачной и быстрой логистикой».предоставляет полный спектр услуг, необходимых для бесперебойной работы интернет-магазинов. Платформа Shiptorпредлагает клиентам возможность выбрать службу доставки по более низкой цене по сравнению с обращением в эту же службу напрямую.