Сбербанк приобрёл логистический агрегатор Shiptor
31 июля 2019 14:59
140
Shiptor обладает полным пакетом логистических услуг: собственными IT-системами, курьерской службой, фулфилмент-центром для малого и микро-бизнеса. Компания действует как полноценный логистический и транспортный партнер, обеспечивая фулфилмент и решая все задачи по сопровождению заказов для интернет-магазинов: хранение, обработку и упаковку товаров на складе, логистику и прием платежей.
Сергей Малышев, генеральный директор компании «СберЛогистика»:
«Приобретение компании-агрегатора — важный шаг на пути реализации стратегии по выходу банка на рынок логистики. Логистическая платформа дополнит существующие и перспективные экосистемные решения Сбербанка доступной, прозрачной и быстрой логистикой».
Логистический агрегатор Shiptor предоставляет полный спектр услуг, необходимых для бесперебойной работы интернет-магазинов. Платформа Shiptor
предлагает клиентам возможность выбрать службу доставки по более низкой цене по сравнению с обращением в эту же службу напрямую.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
30 июля 2019 17:30
Два года назад в Красноглинском районном суде Самары был вынесен приговор 73-летнему миноритарию ПАО «Тольяттиазот» Евгению Седыкину, с ноября 2016 г.... Экономика региона
62
30 июля 2019 11:56
Вспышка смертельного для животных заболевания была зафиксирована в соседней Ульяновской области. Экономика региона
307
29 июля 2019 13:26
В мае 2019 года она составила 38,3 тысяч рублей. Экономика региона
385
Финансы и Банки
31 июля 2019 14:59
На базе Shiptor будет построена платформа «СберЛогистики», интегрированная со всеми системами банка и сервисами экосистемы. Финансы и Банки
140
30 июля 2019 15:18
Эксперты Поволжского банка ПАО Сбербанк поделились знаниями с участниками смены «Ты – предприниматель», которых в этом году насчитывается более 250... Финансы и Банки
329
29 июля 2019 21:44Характеристики дебетовой мультикарты, о которых нужно знать неопытному пользователю
Существует большое разнообразие банковских карточек. Если пластиковые изделия и Яндекс деньги, к примеру, всем уже хорошо знакомы, то такое новшество от банка... Финансы и Банки
78
Строительство
26 июля 2019 11:46
Директор допустил застройку береговой зоны вблизи сельского поселения Рождествено. Строительство
598
25 июля 2019 15:18
Правительство Самарской области объявило тендер по выбору проектной организации. Строительство
421
24 июля 2019 13:19
Компания-подрядчик должна завершить разработку документации в течение 8 месяцев. Строительство
297
Материалы и технологии
8 июля 2019 17:17Интересная информация о металлах
Люди знают о металлах на протяжении длительного периода времени. Причем существует много интересных сведений о них, о которых известно не всем. Материалы и технологии
151
24 июня 2019 09:43Кабельно-проводниковая продукция
Кабели, а также провода - основа для каждой сети - как силовой, так и осветительной. Материалы и технологии
167
5 июня 2019 17:45Электрические изоляторы – различия, материалы и сферы применения
В ряду электроизоляционных материалов техническая керамика применяется в особо ответственных узлах, работающих в экстремальных условиях. Роль керамики в... Материалы и технологии
777
Налоги
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
527
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
1647
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
3107
Бизнес
19 июля 2019 17:44
6 фактов о том, кому можно перейти на типовой устав и как он облегчит жизнь предпринимателям. Бизнес
514
27 июня 2019 18:08
Марафон «рабочих выходных» пройдет 29 и 30 июня с 10.00 до 17.00 часов во всех налоговых инспекциях Самарской области. Бизнес
405
24 июня 2019 14:52
Марафон «рабочих выходных» в инспекциях Самарской области будет продолжен 29 и 30 июня с 10.00 до 17.00 часов. Бизнес
443
Новости компаний
31 июля 2019 16:37
31 июля, в 15:10 по московскому времени со стартовой площадки №31 космодрома Байконур успешно осуществлен запуск ракеты космического назначения «Союз-2.1а». Новости компаний
132
30 июля 2019 15:27
Запуск состоялся 30 июля, в 08:55 по московскому времени. Установленные на I и II ступенях ракеты космического назначения носителя «Союз-2.1а» двигатели... Новости компаний
1419
30 июля 2019 11:48
Это третий запуск ракеты-носителя типа «Союз-2» с космодрома Плесецк в 2019 году. Новости компаний
427
29 июля 2019 13:43
На 1 июля 2019 г. задолженность населения перед ресурсоснабжающей составила 325 млн руб. Новости компаний
364
IT и Коммуникации
22 июля 2019 21:24Видеомастер. Почувствуйте себя повелителем видео
Возможности современных смартфонов поражают воображение. С их помощью можно снимать и монтировать любые видеоклипы. IT и Коммуникации
94
12 июля 2019 11:32Как вылечить компьютер от вирусов
Маленькие, но очень опасные вредоносные программы, которые написаны специально для нанесения вреда пользователям или данным на компьютере, становятся все... IT и Коммуникации
130
18 апреля 2019 09:19Как зайти на альтернативный адрес? Вход на рабочее зеркало 1xbet
Ставки на спорт являются достаточно популярными. Благодаря им можно выиграть денежный приз.Именно поэтому многие люди стараются попробовать свои силы в этом... IT и Коммуникации
331
Транспорт
31 июля 2019 13:48
Пока карта работает в тестовом режиме. Транспорт
205
31 июля 2019 13:43
К концу 2019 года доля региональных дорог в нормативном состоянии должна достигнуть 30,9%. Транспорт
145
31 июля 2019 10:11
Также изменения коснутся регистрации транспортных средств, вывозимых за пределы России. Транспорт
205
30 июля 2019 13:45
На обращение уже отреагировали в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Транспорт
384
Предпринимательство
15 июля 2019 16:38Сервис online аренды техники TRANSBAZA и C-Cars
Совместно онлайн-платформа TRANS-BAZA.RUи ИТ-компания C-Cars создали уникальную систему управления и контроля за автопарком. Cjplfyyjt ИТ-решение актуально не только для... Предпринимательство
161
18 июня 2019 22:58
Захар Смушкин стал настоящим примером для подражания у многих людей. Предпринимательство
210
7 июня 2019 16:31
Компания SAP, созданная в 1972 году, предлагает широкий выбор инновационных программных продуктов. Предпринимательство
244
Видео
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
219
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
479
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
372
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
513
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
453
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
352
Фоторепортажи
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
431
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
747
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
786
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
689
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
896
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
901
Мероприятия