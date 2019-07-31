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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Сбербанк приобрёл логистический агрегатор Shiptor

31 июля 2019 14:59
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На базе Shiptor будет построена платформа «СберЛогистики», интегрированная со всеми системами банка и сервисами экосистемы.
Сбербанк приобрел логистическую компанию Shiptor, которая станет частью бизнеса «СберЛогистики». На базе агрегатора будет построена платформа «СберЛогистики», интегрированная со всеми системами Сбербанка и сервисами экосистемы.

Shiptor обладает полным пакетом логистических услуг: собственными IT-системами, курьерской службой, фулфилмент-центром для малого и микро-бизнеса. Компания действует как полноценный логистический и транспортный партнер, обеспечивая фулфилмент и решая все задачи по сопровождению заказов для интернет-магазинов: хранение, обработку и упаковку товаров на складе, логистику и прием платежей.

Сергей Малышев, генеральный директор компании «СберЛогистика»:

«Приобретение компании-агрегатора — важный шаг на пути реализации стратегии по выходу банка на рынок логистики. Логистическая платформа дополнит существующие и перспективные экосистемные решения Сбербанка доступной, прозрачной и быстрой логистикой».

Логистический агрегатор Shiptor предоставляет полный спектр услуг, необходимых для бесперебойной работы интернет-магазинов. Платформа Shiptor
предлагает клиентам возможность выбрать службу доставки по более низкой цене по сравнению с обращением в эту же службу напрямую. 
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