Сбербанк предложил застройщикам банковскую гарантию на приобретение земельного участка 

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Сбербанк предложил застройщикам новый продукт — банковскую гарантию на приобретение земельного участка. Гарантия используется в качестве обеспечения расчетов за землю, приобретаемую под возводимый жилой объект.

Сергей Бессонов, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы»:

«По нашим оценкам около 20% земельных участков под строительство приобретаются в рассрочку. Раньше застройщик передавал владельцу земли право на будущие квартиры, но после перехода на эскроу расчеты за землю путем передачи площадей в объекте усложнились. Поэтому мы предлагаем застройщикам выгодный и надежный механизм банковских гарантий. Ставка по гарантии ниже, чем по кредиту на покупку земли, а после получения разрешения дополнительно снижается в 2 раза. Кроме того, рассматривая гарантию, банк одновременно анализирует проект и в дальнейшем может предоставить застройщику проектное финансирование».

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:

«Гарантия позволит застройщику на начальном этапе проекта не привлекать для оплаты земли собственные средства. Соответственно, он сможет направить имеющиеся финансовые ресурсы на развитие сопутствующих проектов. Кроме того, банковская гарантия обходится дешевле, чем кредит на покупку земли».

Банковская гарантия предоставляется опытным застройщикам, не имеющим существенных отклонений по срокам ввода объектов, а ее сумма может составлять до 50% от стоимости приобретаемого земельного участка/компании. Выполнение обязательств гарантируется при любой форме приобретения участка (купля-продажа; покупка компании, владеющей правами на землю; инвестиционный договор).

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