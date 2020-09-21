Сбербанк поменял логотип

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Группа Сбербанк отказалась от слова "банк" в новом логотипе - теперь экосистема будет работать под названием "Сбер", выяснило РИА Новости.

Корреспондент РИА Новости в пятницу обратил внимание, что банк снял логотип со стены головного офиса на Вавилова, 19. Источник в кредитной организации тогда рассказал агентству, что новый логотип будет представлен 24 сентября. Логотип, под которым Сбербанк работает в настоящее время, появился десять лет назад и представляет собой светло-зеленый круг со смещенными влево галками, а рядом стоит название "Сбербанк".

Новый логотип Сбербанка

В новом логотипе осталась только первая часть названия - "Сбер". При этом из названия большинства компаний экосистем также будет убрано слово "банк". Например, лизинговая компания Сбербанка теперь называется "СберЛизинг".

Сбербанк последние несколько лет выстраивает экосистему, в рамках которой предоставляет сервисы в ряде отраслей, включая медицину, телекоммуникации, образование, электронную коммерцию. С учетом этого Сбербанк все больше становится технологической компанией, поэтому из названия его экосистемы может пропасть слово "банк", хотя в финансовой части бренд сохранится, отмечал его глава Герман Греф.

Летом прошлого года Сбербанк сообщил, что думает над развитием бренда "Сбер" для своей экосистемы, однако о вариантах логотипа для нее пока говорить рано. Под экосистемой понимают бизнес или сеть бизнесов, работающих в единой или соседних рыночных нишах и взаимодействующих и между собой, и с пользователями. Например, к ним относятся такие широко известные компании как Google, Amazon и Facebook.

Фото: РИА Новости