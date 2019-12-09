Сбербанк получил премию «Время инноваций» сразу в трех номинациях
9 декабря 2019 18:43
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Роботизированный участок пересчета денежной наличности Сбербанка признан «Лучшим проектом по внедрению инноваций». Разработанный Лабораторией робототехники Сбербанка комплекс пересчитывает, сортирует и упаковывает денежную наличность в полностью автономном режиме, что повышает производительность труда до 3 раз. Каждый комплекс в день пересчитывает до 600 кг наличных. Решение уже внедрено и масштабируется в банке.
Цифровой двойник «Елена» отмечен как «Инновация года». Цифровой двойник телеведущей создан в Лаборатории робототехники с помощью искусственных нейронных сетей глубокого обучения и позволяет сократить время и стоимость производства видео-контента при сохранении необходимого и достаточного качества материала. Голос и изображения являются полностью цифровыми (созданы при помощи технологий искусственного интеллекта на основе загруженного текста). На основе созданной технологии в апреле была запущена регулярная работа нового формата вещания новостей группы компаний Сбербанка - SberNews с цифровой ведущей «Еленой». Новостные блоки транслируются на корпоративном портале и сайте банка.
Проект kNOwTEACHER назван «Проектом года». Это передовой научно-исследовательский проект Лаборатории робототехники Сбербанка, реализующий гибкий захват предметов роботизированным манипулятором с помощью технологий машинного зрения и управления на базе искусственного интеллекта. Робот самостоятельно, обучаясь без учителя, изучает объект и не зависимо от его положения осуществляет захват объекта. Решение дает возможность автоматизировать те процессы, где требуется манипулировать объектами заранее точно неизвестной формы и расположения. Технология позволяет после короткого машинного обучения на конкретном типе объектов автоматически осуществлять захват подобных объектов, находящихся в произвольной ориентации, и выполнять манипуляции, требующие знания текущей ориентации объекта. На основе данной разработки банком получен патент на изобретение.
Премия в области инноваций «Время инноваций» вручается с 2011 года за лучшие проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах. Лауреаты премии - флагманы российской экономики, понимающие значимость инноваций и определяющие инновационную деятельность как приоритетную стратегию и бизнес-модель.
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