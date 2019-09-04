Сбербанк подарил школам Самары пособия по финансовой грамотности

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Благодаря поддержке Сбербанка школы губернии получили 4638 комплектов пособий «Финансовая грамотность. Цифровой мир» для учеников 10-11-х классов, которые помогут ребятам познакомиться с теоретическими знаниями законов финансового мира и получить практический навык построения своего финансового бюджета.«Президент России Владимир Владимирович Путин поставил пред системой образования очень четкую задачу - воспитание гармонично-развитой личности.Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров на августовской педагогической конференции сделал акцент на повышении финансовой грамотностишкольников. Во исполнение поручений главы государства и руководителя региона министерство образования и науки Самарской области совместно со СбербанкомРоссии закупило учебное пособие, которое можно использовать как в старшей школе, так и в среднем звене».«Сегодня каждый второй новый клиент Сбербанка моложе 24 лет. А согласно статистике, пользоваться собственными банковскими картами подростки начинаютуже с 14 лет. Поэтому ребята как можно раньше должны научиться грамотно управлять деньгами. Уверен, что полученные знания помогут не только сформировать у школьников правильную культуру обращения с деньгами, но главное - повысят уровень финансовой безопасности молодежи».Сбербанк регулярно проводит мероприятия по повышению финансовой грамотности населения. В банке действует целый ряд программ: как совместных (в частности, с Министерством финансов и Банком России), так и реализуемых самостоятельно. При этом особое внимание уделяется образованию подрастающего поколения.