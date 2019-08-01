Сбербанк открыл вторую очередь Центра корпоративных решений в Тольятти

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Сбербанк открыл вторую очередь Центра корпоративных решений (ЦКР) «Тольятти». Это принесло городу еще 600 рабочихмест, а в общей сложности центр обеспечил 1300 рабочих мест.В задачи ЦКР входит консультирование клиентов по таким вопросам, как информация об операциях по счету, розыск платежей, причины отказа в проведении операции, продукты и услуги банка, а также решение допретензионных вопросов в режиме онлайн.В здании второй очереди ЦКР будут работать специалисты по удаленным продажам и работе с органами власти, а также дочернее предприятие «СбербанкФакторинг» (входит в экосистему Сбербанка).«Завершение строительства ЦКР повышает качество дистанционного обслуживания наших клиентов и эффективность нашей операционной деятельности, а также создает новые рабочие места для Тольятти, внося весомый вклад в его социально-экономическое развитие. Это важное событие не только для банка, но и для всего региона».«Сотрудники ЦКР всегда на связи, потому что центр работает в формате 24/7 без выходных и праздников, осуществляя круглосуточную поддержку 2,2млн корпоративных клиентов Сбербанка по сервисным и техническим вопросам. Открытие второй очереди центра позволит нам еще быстрее решать вопросы клиентов, экономя их время».Центр работает круглосуточно. В нем есть спортивный комплекс, комнаты отдыха для сотрудников, библиотека, IP-телевидение, футбольное поле с искусственным покрытием, столовая, обеденная зона на каждом этаже и парковка на 167 машино-мест.и:«Открытие Центра корпоративных решений походило на настоящую «спецоперацию», в которой участвовали все: губернатор, правительство области, администрация города, руководство Сбербанка и АВТОВАЗа. Благодаря оперативной и при этом слаженной работе, наши партнеры приняли решение открыть этот потрясающий центр именно здесь, в Тольятти. И сегодня почти тысяча триста семей имеют стабильную, интеллектуальную ивысокооплачиваемую работу. Передаю искренние поздравления от лица губернатора Самарской области, Дмитрия Игоревича Азарова. Центр корпоративных решений - особый объект на карте региона, который всегда может рассчитывать на нашу всестороннюю поддержку».«За 2 года работы тольяттинский Центр Корпоративных решений Сбербанка зарекомендовал себя в качестве эффективной службы поддержки корпоративных клиентов. В Тольятти давно не открывались такие крупные проекты. Считаю, что реализация подобных проектов позитивно влияет на социально-экономическое развитие Тольятти и дает городу целый ряд преимуществ. Администрация города и Правительство области всегда шли навстречу и делали все, чтобы проект был реализован. Уверен в его перспективах и хочу выразить надежду на его дальнейшее развитие и расширение во всех смыслах этого слова».Первая очередь ЦКР была запущена 1 августа 2017 года в рамках трехстороннего соглашения, заключенного между правительством Самарской области, ПАОСбербанк и ПАО АвтоВАЗ.