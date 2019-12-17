Сбербанк открыл офис в Южном городе

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Филиал предлагает широкий спектр услуг для физических лиц. Каждый из клиентов может оформить кредит, открыть вклад, подать заявку на ипотеку илисовершить платежную операцию.Открытый офис оснащен в полном соответствии с современными требованиями банка к комфорту обслуживания клиентов. В филиале работает восемь окон для комфортного обслуживания всех категорий розничных клиентов, оборудована электронная очередь.

"Сегодня у нас с вами большой праздник. Я хотел бы поздравить всех жителей микрорайона и сотрудников Сбербанка, которые будут работать в этом прекрасном новом офисе. Здесь представлены все виды операций, которые на сегодняшний день могут потребоваться клиентам-физическим лицам: переводы, кредиты, вклады, и я надеюсь, что клиенты будут удовлетворены высоким уровнем сервиса. Думаю, что микрорайон продолжит быстро развиваться, и как только появится потребность, мы будем расширять свою сеть офисов," - поделился управляющий Самарским отделением ПАО Сбербанк Константин Долонин.

– Для многих жителей Южного города финансовая доступность – это, в том числе, возможность лично прийти в офис банка, проконсультироватьсясо специалистами, снять наличные деньги через банкомат. Поэтому расширение физического присутствия банка в микрорайоне имеет большое значение.Надеемся, что теперь жителям Южного города, а также близлежащих населенных пунктов будет проще и удобнее получать необходимые финансовые услуги, —За рабочий день офис может обслужить свыше 1000 клиентов. Режим работы нового офиса: со вторника по пятницу с 10:00 до 18:00, суббота с 10:00 до 15:00, воскресенье – выходной.В круглосуточном режиме работает зона самообслуживания, где клиенты могут снять или внести наличные на карту, оперативно провести платежи и переводы и совершить другие операции.Также банк предлагает современные дистанционные каналы обслуживания, которые позволяют осуществлять большинство безопасных операцийв круглосуточном режиме без посещения офисов банка и обращения к сети устройств самообслуживания, например, «Сбербанк Онлайн», «Мобильный банк» и т.д.Фото: Дильдина Светлана