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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Сбербанк открыл офис в Южном городе

17 декабря 2019 15:51
139
За рабочий день офис может обслужить свыше 1000 клиентов. Филиал предлагает широкий спектр услуг для физических лиц.
Офис Сбербанка открылся в микрорайоне Южный город, расположенном вблизи города Самары. Новый офис находится по адресу Николаевский проспект, д. 2.

Филиал предлагает широкий спектр услуг для физических лиц. Каждый из клиентов может оформить кредит, открыть вклад, подать заявку на ипотеку или
совершить платежную операцию.

Открытый офис оснащен в полном соответствии с современными требованиями банка к комфорту обслуживания клиентов. В филиале работает восемь окон для комфортного обслуживания всех категорий розничных клиентов, оборудована электронная очередь.

"Сегодня у нас с вами большой праздник. Я хотел бы поздравить всех жителей микрорайона и сотрудников Сбербанка, которые будут работать в этом прекрасном новом офисе. Здесь представлены все виды операций, которые на сегодняшний день могут потребоваться клиентам-физическим лицам: переводы, кредиты, вклады, и я надеюсь, что клиенты будут удовлетворены высоким уровнем сервиса. Думаю, что микрорайон продолжит быстро развиваться, и как только появится потребность, мы будем расширять свою сеть офисов," - поделился управляющий Самарским отделением ПАО Сбербанк Константин Долонин.

– Для многих жителей Южного города финансовая доступность – это, в том числе, возможность лично прийти в офис банка, проконсультироваться
со специалистами, снять наличные деньги через банкомат. Поэтому расширение физического присутствия банка в микрорайоне имеет большое значение.
Надеемся, что теперь жителям Южного города, а также близлежащих населенных пунктов будет проще и удобнее получать необходимые финансовые услуги, — прокомментировала заместитель управляющего Самарским отделением Лилия Читнева.

За рабочий день офис может обслужить свыше 1000 клиентов. Режим работы нового офиса: со вторника по пятницу с 10:00 до 18:00, суббота с 10:00 до 15:00, воскресенье – выходной.

В круглосуточном режиме работает зона самообслуживания, где клиенты могут снять или внести наличные на карту, оперативно провести платежи и переводы и совершить другие операции.

Также банк предлагает современные дистанционные каналы обслуживания, которые позволяют осуществлять большинство безопасных операций
в круглосуточном режиме без посещения офисов банка и обращения к сети устройств самообслуживания, например, «Сбербанк Онлайн», «Мобильный банк» и т.д. 

Фото: Дильдина Светлана
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